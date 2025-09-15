"200일의 공정X혁신X소통 광폭행보" 유승민 대한체육회장의 도전,성과와…

|
[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 유승민 회장 취임 200일인 15일 그간의 성과와 한국 스포츠의 미래를 위한 계획을 발표했다.
혁신 부문에선 체육계 신뢰 회복 및 지속가능한 발전을 위해 '스포츠개혁위원회'를 출범하고 8대 혁신과제와 100개 중점과제를 선정했다. 선수 및 지도자 지원 강화를 위해 선수지도자지원부, 꿈나무육성부, 메디컬센터를 신설하고 선수 중심의 훈련문화 조성을 위해 훈련지침을 개정, 개인 트레이너 훈련 참여 허용, 새벽훈련 자율화 등 변화를 이끌었다. 체육단체 선거제도 개선을 추진하고 직선제 및 모바일 투표 도입도 검토중이다. 또한, 종이 없는(페이퍼리스· Paperless) 회의 문화 정착, 블록체인 증명서 확대 등으로 ESG 경영도 실천했다.
신뢰 부문에선 유 회장의 개혁의지를 담은 기관의 중장기 경영전략을 수립해 미래 비전을 선포했고, 임원의 연임 제한을 강화했고 자문위원회를 축소하고 특별보좌역을 폐지하되 전문위원제, 청년보좌역 제도를 신설했다.
취임 200일을 맞은 유승민 대한체육회장은 "지난 200일은 변화를 향한 첫걸음이었다. 앞으로도 국민과 체육인들의 목소리에 귀 기울이며, 스포츠의 가치를 높이고, 모두가 행복한 체육 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"는 강한 의지를 밝혔다.
한편 대한체육회는 유 회장 취임 200일을 맞아 15일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워관에서 전직원이 참가하는 타운홀 미팅을 진행한다. 유 회장, 김나미 사무총장, 김택수 진천국가대표선수촌장, 지원석 노조위원장 등 임직원이 함께 '육상 레전드' 김국영 선수위원장을 모티브로 제작된 영화 '전력질주'를 단체 관람한 후 지난 200일의 성과와 비전을 공유하고, 현장 목소리를 경청한 후 '회장님과의 Q&A'를 통해 격의 없이 소통하는 시간을 가질 예정이다.
