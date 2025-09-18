김대현 문체부2차관의 스포츠 프랜들리"공정 스포츠X국민건강X국제스포츠 적…

스포츠조선

[스포츠조선 전영지 기자]김대현 문화체육관광부(이하 문체부) 제2차관이 공정한 체육 문화 확립을 위한 강력한 의지를 표명했다.

지난달 13일 임명된 김 차관은 18일 오전 서울 여의도 한 식당에서 체육기자단과 첫 간담회를 갖고 공정 스포츠의 의지를 천명했다. 김 차관은 행정고시 37회 출신으로 문체부 체육정책과장, 국제체육과장, 2018년 평창동계올림픽 조직위 문화행사국장, 세계관광기구(UNWTO) 파견, 미디어국장 등을 두루 경험한 체육, 관광, 미디어 전문가다. 박근혜 정부 당시 스포츠 4대악 센터, 체육단체 선거법 개정 등을 주도하며 강력한 업무 추진력을 보여준 바 있다.

자타공인 '체육통'인 김 차관은 모두 발언을 통해 스포츠 프랜들리의 진심을 전했다. "1m86 체격. 외관으로도 스포츠인으로 인정받는 셈이고 국제체육과장 체육정책과장 2018년 평창올림픽유치위원회 조직위원회에서도 일했다. 초등학교 때는 육상, 수영 선수를 했고, 스포츠 행정가가 됐다"면서 "마치 고향에 다시 온 느낌"이라는 소회를 털어놨다. 이어 김 차관은 공정 스포츠, 국민건강을 위한 생활체육 강화, 국제 스포츠 지원의 확고한 의지를 밝혔다.


최근 빙상계, 씨름계 등에서 불거진 폭력, 비리 사건을 의식한 듯 "스포츠에서 성과를 내고도 폭력이나 비리리 터지면 모든 게 묻힌다. 스포츠 기본 가치는 공정성이고 공정한 스포츠를 위해 노력하겠다. 취임 이후 첫 행보로 스포츠윤리센터를 제일 먼저 갔다"고 말했다. 공정 스포츠의 의지를 묻는 취재진의 질문에도 "확고하다. 내가 체육정책과장일 때 스포츠 4대악 비리 신고센터를 출범했다"면서 "스포츠윤리센터가 법인화되 후 처음엔 직원이 10명 정도였는데 이제 50명을 넘어서 100억 예산을 넘는 자리를 잡고 있다. 5주년이 지났지만 아직 걸음마 단계다. 세월 가면서 스포츠윤리센터도 노하우가 생기고 있다. 예산 인력이 부족하기 때문에 충원해가고 있다"고 설명했다. "종목단체들이 팔이 안으로 굽고 솜방망이 처분이 많았다. 스포츠윤리센터에게 재심 요구권을 부여했다. 스포츠공정위의 결정이 너무 약하다고 판단될 경우 직권으로 재심을 요청하거나 종목단체에게 요구할 수 있는 재심의 길이 열려 있다. 한단계로 끝나던 것을 이중삼중으로 보완, 일벌백계하는 장치를 마련했다"고 했다. 이어 김 차관은 "건강을 추구하는 스포츠"를 강조하면서 "지금 전국에 75개 국민체력인증센터 있다. 국민 체력을 연령별로 측정해 체력인증 받아 보험 등과 연계하는 시스템을 만들겠다. 스포츠가 국민 건강에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. '메가 스포츠의 해'가 될 내년을 겨냥해 김 차관은 국제 스포츠 지원의 의지도 표했다. "올해, 내년 국제스포츠 행사가 많다. 9월 IPC총회 연말 WADA총회, 내년 밀라노올림픽·패럴림픽, 나고야·아이치아시안게임이 이어진다. 즐기면서 하는 엘리트 스포츠를 통해서 좋은 성적도 내고 국민들에게 즐거움을 드리도록 국제 스포츠에서도 부족함 없이 지원하겠다"고 약속했다.


문체부 종무실장 등 고위공무원으로 일하다 지난해 명예퇴직 후 다시 문체부 2차관으로 컴백한 김 차관은 "차관이 될 줄 몰랐다. 민간인이다가 컴백했다"면서 "1,2차관이 모두 공무원 출신인 경우가 드물다. 32년간 문체부에서 근무했다. 차관의 역할은 행정적인 전문성을 요구받는 자리이고 나름 아이디어도 있다. 번뜩이는 아이디어를 정책으로 연결하는 게 내 강점이다. 최선을 다해서 성과를 내고 5년 동안 가야할 정책의 틀과 방향을 잡는데 기여하겠다. 탄탄하게, 그러면서도 창의적으로 하겠다"고 약속했다.

올해 초까지 껄끄러웠던 대한축구협회, 대한체육회와의 관계 개선에 대해선 긍정적인 신호를 보냈다. "가정에서도 큰 집, 작은 집이 있다. 사이가 안좋으면 뭐가 좋겠나. 정부 조직도 마찬가지다. 큰집 작은집 사이에 감사, 처분요구, 소송이 벌어지는 모습을 보여드려 국민께 죄송하다. 대화를 통해 잘 수습해서 좋은 분위기로 돌려야 한다"고 했다. "다만 국민이 열쇠를 쥐고 있다. 저희는 국민 뜻에 따라서 행정하는 공무원이다. 국민들이 반대하는 사안을 거스르는 모습으로 행절할 수는 없다. 가장 바람직한 방법은 무엇인지, 국민들의 뜻이 어디 있는지 파악하겠다"고 덧붙였다. 전날 대한체육회 유승민 회장과 긴밀한 대화를 나눈 것으로 알려진 김 차관은 '무슨 대화를 나눴느냐'는 질문에 "유승민 회장과는 오래 전부터 형, 동생처럼 지냈다. 만나서 편하게 이런저런 이야기했다고만 이해해달라"고 답했다.

김 차관은 생활체육 지도자 처우 문제 개선에도 강한 의지를 표했다. "1년차, 20년차가 똑같은 연봉을 받는 건 문제가 있다. 이병과 병장이 똑같이 취급받으면 되겠나. 누가 오래 하려 하겠나. 무엇보다 자존감의 문제다. 경력에 대한 보상이 있어야 한다"고 강조했다. "호봉제 전환은 당장에 예산 문제가 크기 때문에 '차등적 근속수당' 식으로라도 경력에 대한 존중과 함께 자존감을 높여주는 조치가 있어야 한다. 이 부분은 예결위에서 국회, 기재부와도 교감했다. 긍정적으로 본다. 올해 예산안은 끝났지만 올해 남은 기간 더 노력하고 내년에 촘촘하게 준비하겠다. 현장 체육 지도자들의 자존감을 살리는 방안을 적극 고민할 것"이라고 약속했다.

김 차관은 전날 체육정책과장 시절 추진, 확정된 국립스포츠박물관(내년 개관 예정) 건립 현장을 직접 방문한 감회도 털어놨다. "10여 년 전 뿌린 씨앗의 결실을 지금 와서 보는구나 하는 생각에 뿌듯했다. 차관을 5년 하겠나, 10년 하겠나. 일단 좋은 정책을 시작하는 것이 의미가 있다. 체육, 관광분야에서 당장에 내 시대에 빛을 못 보더라도 시작하는 것 자체에 큰 의미가 있다는 생각을 했다."
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

