"K-파라스포츠,장애인체육의 새로운 미래" 서울IPC총회,22일 개막... '장애인체육의 키다리아저씨'배동현 이사장,파슨스 IPC위원장 아성 도전! 27일 IPC총회서 선거

최종수정 2025-09-21 13:51

[스포츠조선 전영지 기자]'전세계 장애인 스포츠의 새로운 미래'를 결정할 2025년 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 총회 및 컨퍼런스가 22일 개막한다.

대한장애인체육회와 서울특별시가 22~27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개회하는 이번 2025년 서울 IPC 정기총회에는 162개 국가패럴림픽위원회(NPC), 18개 국제경기연맹(IF), 3개 장애유형별 국제기구(IOSD), 5개 지역별 패럴림픽위원회(RO) 등 총 202개 회원기구, 420여 명의 대표단이 참가한다.

2007년 서울 총회 이후 18년 만에 다시 열리는 이번 총회의 최대 이슈는 차기 IPC위원장 선거다. 3선에 도전하는 앤드류 파슨스 현 위원장(48·브라질)의 아성에 '장애인체육의 키다리아저씨' 배동현 BDH재단 이사장(42·창성그룹 총괄부회장)이 도전한다. 대한장애인노르딕스키연맹 회장으로 평창패럴림픽에서 '철인' 신의현의 사상 첫 금메달 기적을 이끈 '40대 리더' 배동현 이사장은 장애인 국대들에겐 '영원한 단장님'으로 통한다. 2018년 평창패럴림픽, 2024년 파리패럴림픽에서 대한민국 선수단장으로 진심 어린 지원을 통해 팀코리아의 선전을 이끌었다. 배 이사장은 "오랜 고민 끝에 장애인 스포츠를 사랑하고 존중하는 한 사람으로서 IPC위원장 선거에 출마하기로 했다. 2012년 장애인스포츠를 만난 후 내 인생은 완전히 달라졌다. 2018년 평창패럴림픽에서 대한민국선수단장으로서 선수분들을 모시고 참가할 수 있었던 건 제 인생에서 가장 값지고 행복했던 기억"이라면서 "장애인 스포츠의 보석같은 친구들, 훌륭한 선수들 때문에 출마를 결심했다. 앞으로도 항상 장애인스포츠와 함께할 것이며 도움이 필요한 곳이 있다면 할 수 있는 최선을 다하겠다"는 출사표를 냈다. 8월 1일 IPC위원장 최종 후보자 발표 후 지속 가능한 발전기금 설립 및 공정하고 투명한 재정 집행 회원 중심의 친화적인 조직 운영 및 맞춤형 지원 체계 구축 공정하고 체계적인 등급 분류 시스템 혁신 은퇴 선수들의 지속 가능한 삶을 위한 통합적 지원 체계 마련 장애인 스포츠용 기구 지원 시스템 구축 전략적 글로벌 파트너십 확대 및 국제 스포츠 연대 구축 국제 표준 회계 시스템 도입과 투명한 경영공시를 통한 책임 있는 거버넌스 구현 등 7대 공약도 발표했다.

22~23일 집행위원회, 24~25일 컨퍼런스, 26일~27일 정기총회 본회의 일정 중 IPC위원장 선거는 총회 마지막날인 27일 IPC 정기총회 본회의에서 진행된다. 정견발표는 25일로 예정돼 있다. 187개의 IPC 회원기구(162개 NPC, 18개 IF, 3개 IOSD, 4개 IPC 스포츠)가 투표 후 과반수 득표자가 향후 4년간 세계 장애인스포츠계를 이끌 IPC위원장에 선출된다.

IPC위원장은 전세계 장애인 스포츠의 최고 리더십 자리로, IOC의 올림픽 운동과 마찬가지로 스포츠를 통해 통합과 화합을 이끄는 패럴림픽 운동을 주도하는 막중한 역할을 담당한다. 대한민국은 1989년 IPC 설립시 조일묵 전 1988년 서울패럴림픽조직위원회 사무총장이 첫 집행위원에 선임된 후 장향숙 전 대한장애인체육회장(2009~2013년), 나경원 국회의원(2013~2017년), 김성일 전 대한장애인체육회장(2017~2021년), 정재준 대한장애인체육회 부회장(2021~2025년)이 선출직 집행위원에 4연속 당선되며 IPC 내 입지를 다져왔지만 위원장 도전은 이번이 처음이다.배동현 이사장이 당선될 경우, 대한민국은 물론 아시아 최초의 IPC 수장으로서 대한민국의 스포츠 외교력을 입증하고 장애인 체육의 가치 및 위상을 제고하는 역사적 사건이 될 것으로 기대하고 있다. 전세계 최초로 올림픽·패럴림픽을 동시 개최한 역사적 도시, 장애인체육의 메카 서울에서 또다시 새로운 역사가 씌여질지 시선이 집중되고 있다.

정진완 대한장애인체육회장은 "2025년 서울 IPC 정기총회는 1988년 서울패럴림픽의 역사적 가치를 세계에 다시 알리고, K-파라스포츠의 위상을 전세계에 선보이는 중요한 무대"라면서 "성공적인 개최를 통해 대한민국이 국제장애인 스포츠의 중심국가로 도약하는 전환점을 만들겠다"는 의지를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

