빙상연맹, 쇼트트랙 A코치 복귀? "법원 판단 후 결정"...대표팀 감독…

|
[스포츠조선 이현석 기자]대한빙상경기연맹은 쇼트트랙 대표팀에서 배제된 A코치 복귀와 관련해 "법원의 결정이 아직 내려지지 않은 상황"이라고 밝혔다.
연맹은 23일 보도자료를 통해 "A코치가 지난 7월 서울동부지방법원에 대표팀 복귀 취지의 간접 강제 신청을 했으나 현재 심리 중이다"며 "법원 판단이 나온 뒤 경기력향상위원회 등을 통해 복귀 여부를 결정할 것"이라고 전했다.
연맹은 김선태 임시 총감독 선임건에 대해서도 사과했다. 연맹은 "지도자 선임 과정에서 결격사유 검토를 소홀히 했다"며 "이사회는 해당 사실을 인지하지 못한 채 선임 절차를 밟았다"며 "일련의 잘못에 깊이 사과드린다"며 "경위를 면밀히 파악하고 제도적인 보완책을 마련해 향후 이런 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
연맹은 윤재명 감독 징계 당시 김선태 연맹 이사 겸 성남시청 감독을 임시 총감독으로 선임해 비판받았다. 김 이사는 대표팀 감독으로 활동하던 2019년에 선수단 관리 소홀 및 허위 보고, 직무 태만 등의 사유로 자격 정지 1년의 중징계를 받았고, 연맹은 '사회적 물의로 자격정지 징계를 받은 경우 대표팀 지도자가 될 수 없다'는 국가대표 선발 및 운영 규정(제10조 11항)을 위반했다는 지적을 받았다.
연맹은 문제가 불거지자 이달 초 김선태 임시 총감독을 진천선수촌에서 퇴촌 조처하고 윤재명 감독을 복귀시켰고 이번 사안에 대해 "앞으로도 법원과 체육회의 절차를 존중하며, 국가대표 지도자 인사 및 선수단 운영을 법과 규정에 따라 공정하고 투명하게 수행하겠다"고 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com