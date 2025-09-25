"서울,누구나 차별없이 운동하고 어울릴수 있는 도시" 오세훈 서울시장 IPC환영만찬, 약자와의 동행 의지 재천명

기사입력 2025-09-25 09:22


"서울,누구나 차별없이 운동하고 어울릴수 있는 도시" 오세훈 서울시장 I…
사진제공=서울시

[스포츠조선 전영지 기자]"서울, 누구나 차별없이 운동하고 어울릴 수 있는 도시."

오세훈 서울시장(서울시장애인체육회장)이 '약자와의 동행' 정책 의지와 함께 패럴림픽 운동에 대한 지지와 연대를 표명했다.

오 시장은 24일 오후 7시 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 개최한 '2025 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회' 환영 만찬에 참석해 앤드류 파슨스 IPC 위원장와 각국 집행위원 등을 만나 환담했다.

서울특별시가 주최한 환영 만찬에는 오세훈 서울시장을 비롯해 문화체육관광부, 대한장애인체육회 등 국내외 주요 인사와 IPC 대표단 등 450여 명이 참석했다.

오 시장은 "지난 시장 재임 시절이었던 2007년 이후 18년 만에 서울시장으로 IPC 정기총회를 다시금 만나게 돼 기쁘고 감회가 새롭다"며 감사를 표했다. 이어 "서울시가 가장 소중히 여기는 철학은 '약자와의 동행'이다. 사회적 약자와 함께 걸으며, 누구도 소외되지 않게 하는 포용의 정신이다"라고 강조한 후 "저는 패럴림픽이야말로 이 철학을 가장 잘 보여주는 무대라고 생각한다. 승패와 경쟁을 넘어 도전과 연대의 힘을 보여주기 때문이다. 패럴림픽이 승패와 경쟁을 넘어 도전과 연대의 힘을 보여주듯 서울도 누구나 차별 없이 운동하고 어울릴 수 있는 도시를 꿈꾼다"고 말했다.

그러면서 "앞으로도 그 길을 향한 도전에 IPC가 함께해 주길 바라며, 이번 총회가 장애인 스포츠의 더 큰 도약을 열어주는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

이에 앤드류 파슨스 IPC위원장은 "1988년 패럴림픽부터 2007년, 그리고 올해 IPC 총회에 이르기까지 언제나 장애인체육을 따뜻하게 맞아주셔서 감사하다"고 화답했다.

이어 명예 조직위원장으로서 장애인 국제스포츠대회 개최에도 힘쓰고 있는 오 시장에게 감사패를 건넸다.

서울시는 장애인과 동행하는 글로벌 스포츠 도시로 도약하기 위해 이달 '2025 서울국제초청장애인파크골프대회' '2025 서울월드보치아컵 대회'를 개최했으며, 내년 9는 '2026 세계보치아선수권'을 개최할 예정이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

