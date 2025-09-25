김민석 국무총리"K-장애인스포츠가 전세계 포용문화 확산에 기여하길" [I…

김민석 국무총리"K-장애인스포츠가 전세계 포용문화 확산에 기여하길" [IPC총회 국무총리 주재 환영만찬]

최종수정 2025-09-25 20:35

김민석 국무총리@IPC서울총회 환영 만찬. 사진제공=대한장애인체육회

[스포츠조선 전영지 기자]대한장애인체육회가 25일 오후 7시, 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스에서 국무총리 주재 2025년 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회 환영 만찬을 개최했다. 이날 만찬에는 김민석 국무총리, 서미화 국회의원, 김대현 문화체육관광부 제2차관, 정진완 대한장애인체육회장과 앤드류 파슨스 IPC 위원장을 비롯 전세계 163개 국가패럴림픽위원회(NPC)와 18개 국제경기연맹(IF)의 총 460여명의 인사가 참석해 '장애인 스포츠의 메카' 서울에서 다시 열린 IPC 정기총회의 의미를 되새기며 세계 장애인스포츠 발전과 인류의 평등·연대를 다짐했다.

김민석 국무총리는 "2007년 총회 이후 다시 열리는 2025 서울 IPC 정기총회 개최를 진심으로 축하하며, 전세계 장애인스포츠를 대표해 함께해 주신 모든 분들을 환영한다"면서 "이번 서울 총회가 단순한 스포츠 행사를 넘어 인류가 함께 공유해야 할 존엄과 평등의 가치를 되새기는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다. "정부는 장애인체육 인프라 확충과 선진 체육 행정 구축을 위해 노력해왔다. 대한민국의 K-컬처가 전세계와 소통하듯 한국의 장애인 스포츠가 전세계 스포츠 발전과 포용 문화 확산에 크게 기여하길 바란다"는 메시지를 전했다.

한편, 총회 마지막날인 27일에는 차기 IPC 위원장 선거가 진행된다. 한국인 최초로 배동현 BDH재단 이사장이 IPC위원장에 도전한다. 당선시 장애인 스포츠뿐 아니라 한국 스포츠사의 새 이정표이자 새 역사다. 총회에 참석한 187개의 IPC 회원기구(162개 국가패럴림픽위원회, 18개 국제경기연맹, 3개 유형별 국제기구, 4개 IPC 스포츠)가 투표권을 행사하며, 과반수 이상 득표자가 위원장에 선출된다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



