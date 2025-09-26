피겨 '미래' 서민규, 주니어 그랑프리 5차 대회 '또또또또' 금메달…韓 남자 최초 2시즌 연속 파이널 진출

기사입력 2025-09-26 11:07


[스포츠조선 김성원 기자]피겨 스케이팅 '미래' 서민규(17·경신고)가 한국 남자 싱글 사상 처음으로 두 시즌 연속 주니어 그랑프리 파이널 진출 티켓을 거머쥐었다.

서민규는 26일(이하 한국시각) 아제르바이잔 바쿠의 헤이다르 알리예프 스포츠 콤플렉스에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 주니어 그랑프리 5차 대회에서 우승을 차지했다. 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 78.79점에 예술점수(PCS) 75.99점, 감점 1.00점을 합쳐 153.78점을 기록했다. 쇼트프로그램 점수 82.67점을 합한 총점 236.45점으로 개인 최고점을 달성했다. 벨기에의 데니스 크루글로프(213.47점)를 큰 점수 차로 따돌리고 금메달을 목에 걸었다.

2022~2023시즌부터 주니어 그랑프리 무대를 누빈 서민규는 통산 네 번째 대회 정상에 올랐다. 지난달 2차 대회에 이어 5차 대회에서도 우승하며 지난 시즌에 이어 또 한번 그랑프리 파이널 티켓도 확보했다.

출발은 불안했다. 서민규는 첫 과제인 쿼드러플 살코에서 크게 엉덩방아를 찧으며 넘어져 펜스에도 부딪치고 수행점수(GOE)를 3.88점이나 손해 보면서 연기를 시작했다. 다행히 이후 집중력을 끌어올려 모든 과제를 실수 없이 처리했다.

곧바로 이어진 트리플 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 뛰고, 트리플 플립-더블 토루프도 안정적으로 착지했다. 트리플 루프로 전반부 점프 과제를 마친 서민규는 플라잉 카멜 스핀에서 레벨 4를 받아내며 완성도를 끌어 올렸다.

코레오 시퀀스로 디테일을 채운 서민규는 가산점 10％가 붙는 후반부 점프 과제에서 트리플 악셀을 완벽하게 뛰더니 트리플 플립-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프도 완벽에 가까웠다.

트리플 살코로 점프 과제를 모두 마친 서민규는 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 체인지 싯 스핀(이상 레벨 4)을 최고 난도로 수행하며 연기를 마쳤다.

서민규는 첫 점프의 아쉬움이 진하게 남았는지 고개를 갸웃하기도 하고, 두 손으로 머리를 감싸 쥐기도 했다. 그래도 점수와 순위를 확인하고는 밝은 표정을 되찾았다.


서민규는 지난해 주니어 세계선수권대회에서 우승, 올해 3월 같은 대회에서 은메달을 딴 차세대 스타다. 다만 나이 제한으로 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽엔 출전하지 못한다.

한편, 올 시즌 시니어 무대에 데뷔한 신지아(세화여고)는 ISU 챌린저 시리즈 네벨혼 트로피 쇼트프로그램에서 TES 40.62점, PCS 33.85점, 합계 74.47점으로 1위에 올랐다. 신지아의 쇼트프로그램 개인 최고점이다. 그는 27일 프리스케이팅에서 시니어 무대 첫 우승을 노린다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

