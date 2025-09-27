IPC 러시아 회원자격 회복 결정...내년 밀라노패럴림픽 출전한다[오피셜…

|
[스포츠조선 전영지 기자]국제패럴림픽위원회(IPC)가 러시아의 IPC 회원 자격 및 권리 회복을 결정했다.
IPC는 27일 오전(한국시각) 서울 그랜드인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 2025년 IPC 서울총회에서 러시아의 복권 여부를 논의한 후 투표에 붙였다. 러시아 국가패럴림픽위원회(NPC)는 2023년 IPC 총회에서 IPC헌장상 회원 의무 위반을 이유로 회원 자격 및 권리가 부분 정지됐었다. 러시아 NPC에 대한 자격 '완전 정지' 안건에 대한 첫 번째 투표가 부결(찬성 55표, 반대 111표, 기권 11표)됐고, 부분정지 안건도 부결(찬성 77표, 반대 91표, 기권 8표)되면서 러시아 NPC는 IPC 회원 자격을 전면 회복하게 됐다. 각 안건 통과를 위해서는 과반 이상의 찬성이 필요했고, 완전정지, 부분정지 모두 50% 이상의 회원국이 반대하면서 2026년 밀라노동계패럴림픽에 출전이 가능하게 됐다. IPC는 총회 중 공식 소셜네트워크서비스를 통해 'IPC총회 투표 결과 러시아 NPC에 대한 부분 정지 징계를 유지하지 않기로 했다'고 공식 발표했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com