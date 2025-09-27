"의외의 결과,충격이다" 'IPC위원장 선거 도전' 정진완 대한장애인체육…

|
|
|
[스포츠조선 전영지 기자]"의외의 결과, 충격이다."
배 이사장은 이번 선거를 앞두고 "재능은 어디에나 존재하지만 기회는 그렇지 않다(Talent is everywhere, but opportunity is not)"면서 '모두가 함께합니다(Everyone Belongs)'라는 슬로건을 내걸었다전세계 곳곳을 발로 뛰며 현장의 의견을 경청한 후 모든 선수와 회원국이 동등하게 존중받고 누구도 소외되지 않는 '모두의 IPC'를 공약했다. 지속 가능한 발전기금 설립 및 공정하고 투명한 재정 집행 회원 중심의 친화적인 조직 운영 및 맞춤형 지원 체계 구축 공정하고 체계적인 등급분류 시스템 혁신 은퇴 이후 선수들의 지속 가능한 삶을 위한 통합적 지원 체계 마련 장애인 스포츠용 기구 지원 시스템 구축 전략적 글로벌 파트너십 확대 및 국제 스포츠 연대 구축 국제 표준 회계 시스템 도입과 투명한 경영공시를 통한 책임 있는 거버넌스 구현 등 7대 공약을 내세웠다. 아시아, 아프리카 등 그동안 소외됐던 지역의 표심을 결집하며 파슨스 위원장의 3선을 저지할 강력한 대항마로 떠올랐다.
그러나 2009년부터 IPC집행위원으로 활동하면서 2017년 당선 이후 8년간 임기를 이어온 파슨스 위원장의 현역 프리미엄이 작용했다. 파슨스 현 회장과 기득권 집행부의 집중견제 속에 안방 총회임에도 불구하고 이벤트, 미디어 활동 등에 극도의 제약을 받았지만 마음을 다해 촘촘하게 준비한 서울총회에서 막판 기세를 타며 당선될 가능성에 기대가 쏠렸다. 그러나 IPC 과반수 이상이 개혁이나 변화의 요구보다 기존의 안정적인 길을 택했다. 특히 국제종목연맹(IF)을 중심으로 한 유럽, 북중미 표심이 파슨스 회장쪽으로 막판 똘똘 뭉쳤다. 배 이사장을 지지한 아시아·아프리카 세가 기득권을 넘어서기엔 역부족이었다.
