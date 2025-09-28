"문체부가 올림픽 유치에 부정적? IOC가 '부적격'판정?다 사실 아니다…

|
|
[스포츠조선 전영지 기자]"문체부가 하계올림픽 유치에 대해 부정적인 의견을 표했다는 점도, IOC가 전북의 대회 개최 계획에 대해 부적격 판정을 내린 것도 사실이 아니다."
|
|
|
전북올림픽 유치단 관계자는 "IOC 미래유치위원회와 지속적인 협의를 하면서 IOC의 요구와 기준을 적극 반영해 계획을 수정하고 조정해나가는 중이다. 개최 계획서도 IOC의 방향성에 맞게 수정중"이라고 했다. IOC는 아젠다2020에 따라 2019년부터 올림픽 개최지 선정 방식을 바꿨다. IOC 미래유치위원회가 올림픽 유치 희망도시와의 지속적, 단계적 협의 과정을 통해 유치도시를 결정한다. 첫 단계는 올림픽 유치에 대한 관심 표명, '비공식 논의' 단계다. 이 단계에서 해당 도시의 장기 발전 계획과 비전이 IOC와 부합할 경우에 한해 '지속 협의' 단계에 들어간다. 정기적 논의를 진행한 후 1개 또는 복수의 도시를 선정해 특정연도 개최를 목표로 '집중 협의'가 진행된다. 이후 IOC집행위원회가 올림픽 유치도시를 선별해 IOC총회에 상정하면 IOC총회에서 최종 개최도시를 투표로 선정한다. 현재 전주는 '지속 협의' 단계로 IOC와 격월로 논의를 진행중이다.
전주올림픽이 국내 심의 절차를 통과함에 있어 가장 큰 문제는 결국 예산과 여론이다. 파리올림픽에 12조3000억원, 도쿄올림픽에 14조8000억원이 소요됐다. 전주는 10조원을 편성했다. 기재부의 '국제행사의 유치 심사 등에 관한 규정'에 따르면 총사업비의 40% 이상은 지자체 부담 원칙이다. 국비는 최대 30%다. 지역 연대를 통해 가장 효율적인 올림픽을 준비할 계획이지만, 1988년 서울올림픽 등 과거와 달리 메가 스포츠 이벤트에 수조원의 혈세를 쏟아붓는 관행에 여론은 그리 호의적이지 않다. "IOC가 전북 전주를 중심으로 한 10대 지자체 연대에 '부적격 판정'을 내린" 건 아니지만 상식적으로 올림픽은 특정도시 개최가 원칙이고, 하계올림픽의 경우 10개 도시 분산 개최의 전례가 없다. 서울, 대구, 광주 등과 경기장 등 시설 활용에 대한 실무 협의는 마쳤지만 지자체간 예산 분담 이슈도 남아 있다. 올림픽의 개최 명분을 도민, 국민에게 설득하는 것이 첫 관문이다. 현정부의 지역 균형 발전 의지, 전북 지역 인프라 확충의 필요성과 국민통합의 가치, K-콘텐츠 확산, 경제적 효과는 긍정적 설득 요소다. 상대적으로 낮은 전북, 전주의 글로벌 인지도 역시 넘어야할 난관이다. 전북도와 전주는 내년 초 밀라노·코르티나동계올림픽 등 주요 국제스포츠 이벤트를 참관하며 유치 홍보활동을 전개하는 한편 IOC미래유치위와 실무 화상회의를 이어갈 계획이다.
커스티 코번트리 신임 IOC 회장이 지난 6월 말 개최지 선정 절차 및 시기 재검토를 위한 실무그룹 구성을 발표한 만큼 2036년 올림픽 유치지 선정 시기는 유동적이지만 전문가들은 개최 7년 전(2029년) 혹은 9년 전(2027년) 선정을 예상한다. 2026~2027년 우선협상도시 선정 후 IOC위원 투표를 통해 2036년 하계올림픽 개최도시가 선정될 것이라는 전망이 유력하다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com