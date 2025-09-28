"문체부가 올림픽 유치에 부정적? IOC가 '부적격'판정?다 사실 아니다" 전주올림픽 유치 절차 어디까지 왔나[팩트체크]

최종수정 2025-09-28 16:34

사진=전북도

사진=전북도

[스포츠조선 전영지 기자]"문체부가 하계올림픽 유치에 대해 부정적인 의견을 표했다는 점도, IOC가 전북의 대회 개최 계획에 대해 부적격 판정을 내린 것도 사실이 아니다."

문화체육관광부(이하 문체부)가 2036년 전주하계올림픽 유치지 확정 과정과 관련에 이례적인 해명 보도자료를 냈다. 윤준병 더불어민주당 의원이 25일 진행된 '문체부의 하계올림픽 유치관련 추진현황 보고' 내용을 자신의 SNS에 공개한 직후다. 전북 정읍·고장이 지역구인 윤 의원은 28일 '전북 전주가 2036 하계올림픽의 대한민국 유치도시로 확정될 수 있는가?'라는 제하의 글을 통해 "정부가 2036 하계 올림픽 유치를 국정과제의 하나로 설정하고 국제유치전의 승리를 위해 적극적인 지원을 마다하지 않을 것으로 기대했지만 실상은 그러지 못했다. 문화체육관광부가 끝까지 국정과제 선정에 부정적인 입장을 꺾지 않았다. 왜 그러는지를 규명하면서 대한체육회가 문체부와의 사전협의 없이 자체 공모 절차를 통해 하계올림픽 유치도시로 선정한 전북 전주가 'IOC 개최지 요건'과 '기재부 승인 요건' 등을 지금까지도 구비하지 못한 상태임을 알게 되었다"면서 "대한체육회와 전북이 최종 작성하여 제출한 '전북 전주를 중심으로 전국 10개 지자체 연대를 구성해 하계 올림픽을 유치하겠다는 계획'은 이미 IOC로부터 부적격 판정을 받았다"고 썼다.

윤 의원은 "하계올림픽 유치를 정치적 목적으로만 사용할 의도가 아니라면 국내적으로 IOC 개최지 요건에 부합하도록 후보도시를 어떻게 재편할 것인지, 후보도시를 재편하면 대한체육회의 '전북 전주' 선정은 유효한지, 총사업비의 40% 이상을 광역지방자치단체가 부담해야 한다는 지방비 부담 의무에 대해 전북도의회가 동의했는지 등을 먼저 정리하거나 확인하고 언제까지 마무리할지도 정해야 한다. 그리고 이러한 상황을 도민들께 소상히 알리고 하계 올림픽을 이용한 정치적 선전은 당장 중단돼야 한다. 그동안 '전북 전주'가 유치도시로 확정된 것처럼 홍보한 내용에 대해 도민들께 정중히 사죄드려야 한다"고 주장했다.


사진=전북도
지역 언론을 통해 관련 내용이 확산되자 문체부가 직접 해명자료를 내고 진화에 나섰다. "전주하계올림픽 유치 추진은 '국제경기대회 지원법'과 '국제행사의 유치·심사 등에 관한 규정'에 따라 전북도가 문체부 국제경기대회 유치심사위원회 심의를 위한 개최계획서 제출 절차를 밟아나가고 있는 단계"라면서 "승인 절차를 위해 전북이 문체부·대한체육회와 사전협의를 진행하고 있는 사항으로 문체부가 하계올림픽 유치에 대해 부정적인 의견을 표했다는 점은 사실이 아니다"라고 못박았다. "IOC 역시 2019년부터 변경된 개최도시 선정 절차에 따라 문체부·전북·대한체육회와의 실무협의를 통해 대회 컨셉트 및 계획에 대한 자문을 교환했고, 여전히 '지속협의 단계(continuous dialogue)' 단계에 있다. 따라서 IOC가 전북의 대회개최 계획에 대해 부적격 판정을 내린 것은 사실이 아니다"라고 밝혔다.


사진출처=윤준병 의원 SNS
문체부의 해명대로 아직 2036년 올림픽 유치 신청과 관련해 전북(전주)은 '절차를 밟아나가는 중'이다. 지난 2월28일 대한체육회 대의원총회 '2036년 하계올림픽 국내유치 신청도시' 투표에서 서울을 누르고 유치신청도시에 선정되는 반전 역사 후 모든 절차는 현재진행형이다. 전주의 개최계획서가 대한체육회에도 아직 접수도 되지 않은 만큼 정부나 문체부가 '긍정, 부정'을 말할 근거 자체가 부족하다. 5년을 이어가야할 국정과제에 '전주' 올림픽이 명시되지 않은 점도 이 '유동성' 때문이라는 관측이다.

현재 국제경기대회 지원법에 의거해 촘촘한 국내 절차가 진행중이다. 한국스포츠과학원의 사전타당성 조사 보고서가 9월 현재 마무리 단계다. 9월 말~10월 전북자치도의회가 올림픽 유치동의안을 의결하면 지자체의 개최계획서, 도의회의 예산 승인 서류, 유치 타당성 조사 보고서를 대한체육회를 거쳐 문체부에 제출하고 10~12월 문체부 차관이 위원장인 국제경기대회유치심사위원회가 이를 심의한다. 내년 2월경 기획재정부의 국제행사 심사위원회 심의, 사업비 심층 조사 및 정책성 등급 선정 과정이 원활히 진행될 경우 지자체가 대한체육회를 통해 IOC에 유치신청서를 제출하는 절차다.

전북올림픽 유치단 관계자는 "IOC 미래유치위원회와 지속적인 협의를 하면서 IOC의 요구와 기준을 적극 반영해 계획을 수정하고 조정해나가는 중이다. 개최 계획서도 IOC의 방향성에 맞게 수정중"이라고 했다. IOC는 아젠다2020에 따라 2019년부터 올림픽 개최지 선정 방식을 바꿨다. IOC 미래유치위원회가 올림픽 유치 희망도시와의 지속적, 단계적 협의 과정을 통해 유치도시를 결정한다. 첫 단계는 올림픽 유치에 대한 관심 표명, '비공식 논의' 단계다. 이 단계에서 해당 도시의 장기 발전 계획과 비전이 IOC와 부합할 경우에 한해 '지속 협의' 단계에 들어간다. 정기적 논의를 진행한 후 1개 또는 복수의 도시를 선정해 특정연도 개최를 목표로 '집중 협의'가 진행된다. 이후 IOC집행위원회가 올림픽 유치도시를 선별해 IOC총회에 상정하면 IOC총회에서 최종 개최도시를 투표로 선정한다. 현재 전주는 '지속 협의' 단계로 IOC와 격월로 논의를 진행중이다.

전주올림픽이 국내 심의 절차를 통과함에 있어 가장 큰 문제는 결국 예산과 여론이다. 파리올림픽에 12조3000억원, 도쿄올림픽에 14조8000억원이 소요됐다. 전주는 10조원을 편성했다. 기재부의 '국제행사의 유치 심사 등에 관한 규정'에 따르면 총사업비의 40% 이상은 지자체 부담 원칙이다. 국비는 최대 30%다. 지역 연대를 통해 가장 효율적인 올림픽을 준비할 계획이지만, 1988년 서울올림픽 등 과거와 달리 메가 스포츠 이벤트에 수조원의 혈세를 쏟아붓는 관행에 여론은 그리 호의적이지 않다. "IOC가 전북 전주를 중심으로 한 10대 지자체 연대에 '부적격 판정'을 내린" 건 아니지만 상식적으로 올림픽은 특정도시 개최가 원칙이고, 하계올림픽의 경우 10개 도시 분산 개최의 전례가 없다. 서울, 대구, 광주 등과 경기장 등 시설 활용에 대한 실무 협의는 마쳤지만 지자체간 예산 분담 이슈도 남아 있다. 올림픽의 개최 명분을 도민, 국민에게 설득하는 것이 첫 관문이다. 현정부의 지역 균형 발전 의지, 전북 지역 인프라 확충의 필요성과 국민통합의 가치, K-콘텐츠 확산, 경제적 효과는 긍정적 설득 요소다. 상대적으로 낮은 전북, 전주의 글로벌 인지도 역시 넘어야할 난관이다. 전북도와 전주는 내년 초 밀라노·코르티나동계올림픽 등 주요 국제스포츠 이벤트를 참관하며 유치 홍보활동을 전개하는 한편 IOC미래유치위와 실무 화상회의를 이어갈 계획이다.

커스티 코번트리 신임 IOC 회장이 지난 6월 말 개최지 선정 절차 및 시기 재검토를 위한 실무그룹 구성을 발표한 만큼 2036년 올림픽 유치지 선정 시기는 유동적이지만 전문가들은 개최 7년 전(2029년) 혹은 9년 전(2027년) 선정을 예상한다. 2026~2027년 우선협상도시 선정 후 IOC위원 투표를 통해 2036년 하계올림픽 개최도시가 선정될 것이라는 전망이 유력하다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com





