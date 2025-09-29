"국가대표는 국민의 자긍심,품위손상 없어야" 최휘영 문체부장관 진천선수촌…

|
[스포츠조선 전영지 기자]최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관이 29일 진천국가대표선수촌을 방문해, '2026 밀라노-코르티나 동계올림픽(이하 밀라노 동계올림픽)'과 '2026 아이치-나고야 아시안게임(이하 나고야 아시안게임)'을 대비해 훈련하고 있는 선수단을 격려했다.
최 장관은 진천 국가대표 선수촌 내의 수영센터, 태권도장, 웨이트트레이닝장, 메디컬센터 등 훈련 현장과 지원시설을 살핀 후 최민정, 김길리 등 쇼트트랙 국가대표들과 점심을 함께하며 현장 의견을 청취했다. 직접 선수들의 선전을 응원하는 커피차를 준비해 마음을 전했다. 최휘영 문체부 장관은 "'밀라노동계올림픽'과 '나고야아시안게임'은 대한민국 체육의 위상을 세계에 각인시킬 중요한 무대"라며 "선수단 여러분이 실력을 제대로 발휘할 수 있도록 장비와 시설, 의료 등 필요한 부분에 대해 적극 지원하겠다"고 약속했다. 또 "정부가 최근 '폭력 근절 대책'을 발표했는데, 폭력 없는 환경에서 운동할 수 있도록 국가대표 선수들이 현장에서 폭력 근절에 앞장서 주기를 바란다"면서 "국가대표는 국민의 자긍심이자 체육인의 모범이다. 모두가 자랑스러운 국가대표임을 잊지 말고, 품위를 손상하는 일이 없도록 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.
