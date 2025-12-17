손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT …

스페인 마르카는 17일(한국시각) '로베르트 레반도프스키가 바르셀로나에서의 마지막 시간을 보내고 있을 가능성이 커지고 있으며, 2026년을 앞두고 메시와 함께할 차기 행선지로 인터 마이애미가 가장 유력하게 거론되고 있다'고 보도했다.
매체는 '루이스 수아레스의 재계약이 보류된 가운데, 인터 마이애미는 이미 레반도프스키 설득 작업에 착수한 것으로 보인다. 폴란드 출신 스트라이커 역시 바르셀로나와 재계약하지 않을 가능성이 제기되고 있다. 37세라는 나이가 부담 요소이기는 하나, 자유계약으로 영입 가능한 레반도프스키급 공격수는 여전히 매력적인 선택지다. 레반도프스키는 커리어 마지막을 향해 가는 선수에게 매우 매력적인 목적지인 마이애미와 강하게 연결되기 시작했다'라고 설명했다.
바르셀로나는 레반도프스키와 재계약을 체결해야 하는지 고심하고 있는 중이다. 레반도프스키가 이번 시즌도 17경기에서 8골 2도움으로 여전한 기량을 과시 중이지만 1988년생이라는 나이가 부담이다. 언제 하락세가 찾아와도 이상하지 않은 나이이기 때문이다. 바르셀로나는 레반도프스키와의 시간을 이번 시즌에 마무리하고 새로운 공격수를 찾고 싶어하는 느낌이다.
마르카도 '여전히 기량을 증명하고 있음에도 불구하고, 레반도프스키의 나이는 구단의 재계약 정책에 있어 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 이로 인해 시즌 종료 후 이적 가능성에 대한 다양한 추측이 이어지고 있다. 바르셀로나 구단 입장에서도 레반도프스키와의 결별은 급여 여력을 확보하고, 라민 야말, 페드리, 페르민 로페스, 알레한드로 발데, 파우 쿠바르시 등 젊은 선수들을 중심으로 한 세대교체를 가속화하는 데 도움이 된다'고 분석했다.
여러 행선지가 거론되는 가운데, 레반도프스키는 미국 메이저리그사커(MLS)와 강하게 연결되고 있는 중이다. 손흥민이 있는 LAFC와도 연결된 적이 있다. 이적시장 전문가인 에크렘 코누르는 지난달 "레반도프스키에게 관심 있는 구단은 페네르바체, AC밀란, 아틀레티코 마드리드, 알 나스르, 알 힐랄, 네옴 SC, 인터 마이애미, LAFC와 이름이 공개되지 않은 유럽 구단 3팀이 있다. 사우디아라비아 구단들은 연봉 2000만달러(약 219억원) 이상을 제시했다"고 보도한 바 있다.
손흥민의 LAFC도 연봉 샐러리캡에 상관없이 영입할 수 있는 지정 선수 자리가 1명 비어있기 때문에 레반도프스키를 설득만 한다면 영입이 충분히 가능하다. 하지만 인터 마이애미가 더 적극적으로 나서는 모양이다.
마르카는 '인터 마이애미는 이미 효과를 입증한 공식을 반복하려 한다. 메시를 경험 많고 우승 경험이 풍부한 유럽 출신 스타들로 둘러싸는 전략이다. 만약 루이스 수아레스를 정리한다면, 레반도프스키는 이상적인 대체 자원이 될 수 있다. 하비에르 마스체라노가 이끄는 코칭스태프 역시 전술적으로 다양한 선택지를 갖게 된다. 레반도프스키는 원톱과 투톱 시스템 모두에서 높은 효율을 보여온 공격수다. MLS 전체로 보더라도, 그의 합류는 북미 리그의 국제적 인지도를 한층 끌어올리는 계기가 될 수 있다'고 설명했다.
레반도프스키가 인터 마이애미로 합류할 경우, 인터 마이애미의 전력은 MLS에서 압도적으로 강해진다. 지난 시즌 MLS를 완벽하게 접수한 인터 마이애미가 왕조를 세우려고 도전할까. 손흥민한테는 전혀 좋은 소식이 아니다.