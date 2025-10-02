'와일드카드가 반란을 일으켰다!' 이동규·박광수, PBA 128강서 산체…

|
프로당구(PBA) 2025~2026시즌 5차투어에서 '언더독' 와일드카드 참여자들이 놀라운 반란을 일으켰다.
산체스를 상대한 이동규는 경기 초반 끌려갔다. 산체스가 1세트를 15-4(5이닝)로, 2세트를 15-1(8이닝)로 만들어내며 손쉽게 승리를 가져가는 듯했다. 하지만 3세트 이동규가 15-6(6이닝)으로 이기며 한 세트를 만회했고, 4세트엔 20이닝까지 가는 장기전 끝에 이동규가 15-9로 승리하며 승부를 기어코 승부치기로 끌고갔다.
승부치기 선공에 나선 이동규는 앞선 두 세트의 흐름을 이어가며 1이닝째 5점을 올리며 승기를 잡았다. 이어 후공인 산체스가 1점에 그치며 이동규의 승리가 확정됐다.
이동규는 경기 직후 "멍하다. 와일드카드로 1부투어에 나설 줄 모르게 됐는데, 너무 영광이다. 승리할 것이라고 예상도 못했다"라며 "1부투어 승격이 목표인데, 이번 경기의 승리가 엄청난 동기부여가 될 것 같다. 이번 대회에선 승패에 대한 목표 없이, 수준 높은 선수들과 경기하며 많이 배워가겠다"고 소감을 전했다.
마찬가지로 와일드카드로 이번 투어에 참가한 박광수는 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 우승으로 이번 시즌 상금 랭킹 1위에 올라있는 이승진을 잡아냈다. 박광수는 경기 초반 두 세트를 내줬지만, 3세트 15-3(11이닝)로 이기며 한 세트를 만회했다. 4세트엔 이승진이 2이닝째 하이런 10점을 달성했지만 이후 5이닝 연속 공타에 머물렀고, 그 사이 박광수는 차곡차곡 득점을 쌓으며 15-10(8이닝)으로 역전했다.
이어진 승부치기에선 선공인 이승진이 공격에 실패했고, 후공인 박광수가 공격을 침착하게 성공시키며 승리를 자축했다. 박광수는 2023~2024시즌 챌린지(3부)투어에서 데뷔해 2024~2025시즌엔 드림투어에서 활동했다.
이날 PBA 128강에선 와일드카드들의 이변과 더불어 김준태 김영원(이상 하림) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행) 조건휘(SK렌터카) 부라크 하샤시(튀르키예·하이원리조트) 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드) 등이 승리를 거두며 64강에 진출했다.
한편 LPBA에선 한지은(에스와이)가 애버리지 1.833을 기록하며 서한솔(우리금융캐피탈)을 세트스코어 3-0으로 잡아냈으며, 김세연(휴온스)은 김명희를 3-1로 꺾었다. 이미래(하이원리조트) 이신영(휴온스) 임경진(하이원리조트) 이우경(에스와이)는 각각 최혜미(웰컴저축은행) 사카이 아야코(일본·하나카드) 권발해(에스와이) 김상아(하림)를 승부치기 끝에 잡아냈다. 오도희와 최연주도 김민아(NH농협카드) 김다희(하이원리조트)를 꺾고 16강 대열에 합류했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com