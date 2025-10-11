'스포츠로의 사람 세상', 2025년도 제2차 K-스포츠커뮤니티 포럼 1…

|
[스포츠조선 노주환 기자]2025년도 제2차 K-스포츠커뮤니티(대표 이종현) '스포츠로의 사람 세상' 포럼이 10일 서울올림픽공원 내 한국체육산업개발(주) 1층 교육장에서 열렸다.
(사)K-스포츠커뮤니티 이종현 대표는 "제2차 스포츠로의 사람 세상 '새로운 스포츠관광 패러다임'포럼을 계기로 스포츠와 관광이 만나 전국 지역의 건강과 지역 활성의 새로운 길라잡이가 되는 대한민국의 실용적 스포츠 가치 실현을 위해 정성을 다하고자 한다"고 말했다. 사단법인 K-스포츠커뮤니티는 스포츠를 통한 시민과 지역스포츠 발전을 위한 역할과 실천을 위해 구성된 공동체로서, 체육분야 정책과 기획의 연구 발굴, 체육시설업, 스포츠콘텐츠업, 스포츠산업, 스포츠영상업 등의 전문가들로 구성된 회원단체이다. 이번 포럼은 한국스포츠레저(주), 한국체육산업개발(주), 스포츠안전재단, 한국체대 AI융합 스포츠분석센터, 홍삼볼, 스포패치, SP코리아, 글램앤507 후원으로 진행됐다.
