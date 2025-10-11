'스포츠로의 사람 세상', 2025년도 제2차 K-스포츠커뮤니티 포럼 1…

'스포츠로의 사람 세상', 2025년도 제2차 K-스포츠커뮤니티 포럼 10일 성료

기사입력 2025-10-11 14:04


사진제공=(사)K-스포츠커뮤니티

사진제공=(사)K-스포츠커뮤니티

[스포츠조선 노주환 기자]2025년도 제2차 K-스포츠커뮤니티(대표 이종현) '스포츠로의 사람 세상' 포럼이 10일 서울올림픽공원 내 한국체육산업개발(주) 1층 교육장에서 열렸다.

제2차 포럼은'새로운 스포츠관광 패러다임' 이라는 주제로 스포츠와 관광의 융합된 지역별 질적 스포츠복지 수혜와 실현을 위한 다양한 논의와 커뮤니티 장을 형성하는 토론회의 장이었다. 체육출신 여야 국회의원(임오경, 진종오) 축사 등 정부관계자, 체육원로 및 체육회, 체육계 기관, 관광계 관계자 등 60여명이 참석했다.

발제는 유병채 문화체육관광부 국민소통실장의 국가 스포츠관광 발전 전략을 시작으로, 이승환 교수(공주대 관광경영학)의 스포츠관광을 통한 지역관광 활성화 방안, 김성란 주무관(서울시 체육정책과)의 서울시 스포츠관광 마케팅 전략, 허철 시의원(청주시의회)의 충북 스포츠 융복합 지역경제 활성화, 위장량 교수(KBS 스포츠예술과학원)의 국내외 스포츠관광 현황 및 패러다임, 안병욱 교수(한서대 레저해양스포츠학과)의 충남 서해안권 스포츠 관광의 현재와 정책적 제안 등의 주제 발표가 이어졌다. 이후 질의응답 등의 소통 형식으로 이어졌다.

(사)K-스포츠커뮤니티 이종현 대표는 "제2차 스포츠로의 사람 세상 '새로운 스포츠관광 패러다임'포럼을 계기로 스포츠와 관광이 만나 전국 지역의 건강과 지역 활성의 새로운 길라잡이가 되는 대한민국의 실용적 스포츠 가치 실현을 위해 정성을 다하고자 한다"고 말했다. 사단법인 K-스포츠커뮤니티는 스포츠를 통한 시민과 지역스포츠 발전을 위한 역할과 실천을 위해 구성된 공동체로서, 체육분야 정책과 기획의 연구 발굴, 체육시설업, 스포츠콘텐츠업, 스포츠산업, 스포츠영상업 등의 전문가들로 구성된 회원단체이다. 이번 포럼은 한국스포츠레저(주), 한국체육산업개발(주), 스포츠안전재단, 한국체대 AI융합 스포츠분석센터, 홍삼볼, 스포패치, SP코리아, 글램앤507 후원으로 진행됐다.
