'체육의 공정성 확보X체육인 인권 보호' 스포츠윤리센터,부산체전 선수X지…

박지영 스포츠윤리센터 이사장이 17일 부산아시아드주경기장 현장의 스포츠윤리센터 찾아가는 상담부스에서 직접 스포츠 인권보호를 위한 홍보활동에 나섰다.
스포츠윤리센터 마스코트 미오.
[스포츠조선 전영지 기자]'체육의 공정성 확보, 체육인의 인권 보호.'
화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 제106회 부산전국체육대회(이하 '전국체전') 현장에서 체육인 인권 보호 및 스포츠 윤리문화 확산을 위한 활동을 펼친다.
스포츠윤리센터는 전국체전이 열리는 부산아시아드주경기장 인근에 홍보부스를 운영, 체전에 참가하는 선수 및 지도자, 심판 등 체육인과 스포츠 팬 등 방문객들이 현장에서 즐기는 가운데 스포츠 윤리의 의미를 되새길 수 있도록 다양한 참여형 이벤트를 마련했다.
부산전국체전이 열리고 있는 부산아시아드주경기장에 마련괸 스포츠윤리센터 '스포츠 인권보호' 홍보부스, 사진제공=스포츠윤리센터
주요 프로그램으로 스포츠 윤리 퀴즈 이벤트 공정한 스포츠 환경을 위한 실천 다짐 메시지 작성 캠페인이 진행되며 참가자에게 소정의 기념품도 제공한다. 또한 현장 중심 예방활동을 위해 일부 종목 경기장에 인권 보호관을 파견해 대회장 내 안전 및 시설 관리, 비리 및 인권 침해 조치 상황 등을 점검하고 스포츠윤리센터 조사관이 직접 현장에 파견돼 운영하는 '찾아가는 상담 부스'를 통해 상담부터 신고 , 조사 , 예방 활동이 원스톱으로 이뤄질 수 있는 선수, 지도자 중심의 인권 보호 활동을 전개할 예정이다.
박지영 스포츠윤리센터 이사장이 마스코트 미오와 함께 106회 전국체전이 열리는 부산아시아드주경기장에서 스포츠 인권보호 활동을 홍보하고 있는 모습.
17일 전국체전 현장을 찾은 여성 체육인 출신 박지영 스포츠윤리센터 이사장은 "제106회 전국체전 및 제45회 전국장애인체전 기간에 찾아가는 인권 보호 활동을 통해 선수 및 지도자와 직접 소통하고, 참가한 모든 체육인들이 안전하고 편안한 환경에서 경기에만 전념할 수 있도록 힘쓰겠다"면서 "단 한명의 체육인의 목소리도 외면하지 않고 체육 현장에 가깝게 다가가고, 누구나 센터를 믿고 편하게 찾아올 수 있도록 최선을 다하겠다"는 의지를 밝혔다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com