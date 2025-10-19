"다양한 전략 시도" 쇼트트랙 '간판' 최민정, 월드투어 2차 1000ｍ·계주 은메달 수확...남자 대표팀은 '페널티→페널티' 아쉬운 노메달

기사입력 2025-10-19 17:29


[스포츠조선 이현석 기자]쇼트트랙 여자 대표팀 간판 스타 최민정(성남시청)이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 셋째 날 여자 1000ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 각각 은메달을 땄다.

최민정은 두 종목에서 모두 결선 레이스에서 코트니 사로(캐나다)에게 1위 자리를 내주며 금메달 기회를 놓쳤다. 19일(한국시각) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 대회 셋째 날 여자 1000ｍ 결선에 참가한 최민정은 1분28초165의 기록으로 사로(1분27초896)에 이어 두 번째로 결승선을 끊었다. 레이스 초반 후미에서 기회를 엿보던 최민정은 결승선을 5바퀴 남기고 속도를 올려 2위로 올라섰고 이후 선두인 사로와 치열한 경쟁을 펼쳤으나, 아쉽게 선두까지 올라서지 못했다.

3000m 결승도 아쉬웠다. 최민정은 김길리(성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)와 함께 출전해 캐나다, 네덜란드, 일본과 경쟁했다. 8바퀴를 남기고 벌어진 한국과 캐나다의 경쟁, 한국은 김길리가 6바퀴를 남기고 1위로 올라섰으나, 최민정이 2바퀴를 남기고 곡선 주로에서 역전을 허용하고 말았다. 마지막 바퀴에서의 역전을 노렸으나 아쉽게 이뤄지지 못했다. 한국은 4분7초517, 캐나다는 4분7초341의 기록으로 결승선을 통과했다.

최민정은 매니지먼트사인 올댓스포츠를 통해 "시리즈서 다양한 경기 전략을 시도해 보고 싶어 그에 맞춰 준비했다. 좋은 결과로 이어져 기쁘다"며 "계주 경기서 실수가 있었지만, 팀원 덕분에 은메달 획득이 가능했다. 다음 경기에서 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.

남자 대표팀은 셋째 날을 메달 없이 마쳤다. 그간 취양 종목이었던 남자 500m에서는 황대헌(강원도청)이 준준결선 4조에서 중국 쑨룽에게 반칙을 범해 페널티를 받아 탈락했다. 신동민(고려대)도 패자부활전에서 호주 브렌던 코리를 팔로 밀어내면서 옐로카드(YC)를 받고 떨어졌다. 임종언(노원고)은 2차 예선에서 일찌감치 떨어져 이날 경기에 출전하지 못했다.

주력 종목이었던 1500m에서도 아쉬웠다. 기대를 모았던 임종언이 준결선 3조에서 페널티를 받고 탈락했다. 레이스 내내 후미에 막혀있던 임종언은 마지막 바퀴 코너 구간에서 인코스를 노려 무리한 추월 플레이를 하다 단 코스(네덜란드)를 밀어내면서 반칙 판정을 받았다.

이정민(성남시청)은 준결선 1조에서 6위로 탈락했고, 홍경환(고양시청)은 준결선 2조에서 3위를 기록해 파이널 B로 밀렸다. 임종언, 황대헌, 신동민, 이정민이 나선 남자 5000ｍ 계주 준결선에선 2조에서 캐나다, 네덜란드에 밀리며 파이널 B로 떨어졌다.

한국은 20일 남자 1000ｍ, 여자 500ｍ, 1500ｍ, 혼성 2000ｍ 계주에서 이번 대회 첫 금메달을 노린다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

