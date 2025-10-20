'中 에이스의 추락'→"다 망치고 있어!"...'한국 떠난' 린샤오쥔, …

|
[스포츠조선 이현석 기자]중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)의 부진에 중국 언론은 쓴소리를 했다.
500m에서는 충돌로 페널티를 받았다. 예선 3조에서 프랑스의 쿠엔틴 페콕과 충돌한 린샤오쥔은 레이스 종료 후 리플레이를 통해 심판진이 페널티를 선언하며 탈락했다. 1500m에서도 비슷한 상황이 반복됐다. 직전 주로에서 상대 선수의 진로를 방해하며 또 한 번 페널티로 탈락했다. 패자 부활전 기회까지 상실하는 페널티 탈락이었기에 린샤오쥔에게 추가 기회는 없었다. 1000m에서는 패자부활전에 올랐으나, 결선 진출 여부는 확실치 않다.
하지만 월드투어에서 린샤오쥔의 부진은 좀처럼 나아질 기미를 보이지 않고 있다. 중국 대표팀도 고민에 빠질 수밖에 없는 시점이다. 중국의 시나닷컴은 '린샤오쥔은 중국이 엄청난 노력을 들여 영입한 선수다. 그를 기용하지 않는 것은 기용 낭비다. 그는 뛰어난 재능을 갖고 있다. 또한 부상이 완전히 회복하길 기대하고 있다'며 여전히 기용 가능성은 크다고 전망했다. 린샤오쥔의 남은 월드투어 성적에 관심이 쏠릴 전망이다.
