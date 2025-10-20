'신성vs기대주 대박매치 성사!' 김영원-전재형, '휴온스 챔피언십' P…

|
'신성' 김영원(하림, 18)과 '기대주' 전재형(26)이 PBA 128강전에서 맞붙는다.
5차투어(크라운해태 챔피언십 한가위)에서 우승하며 시즌 랭킹 1위로 올라선 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)는 23일 오후 5시 드림투어 2차전 우승자 김태융을 상대하며, 5차투어 준우승자 조재호(NH농협카드)는 22일 오후 11시 와일드카드 이희진을 맞붙는다. 같은 시각 강동궁은 과거 팀리그 출신 김봉철과 맞대결을 펼친다.
PBA 128강에 앞서 20일에는 LPBA PPQ(1차예선)라운드가 진행된다. 오후 12시15분 용현지(웰컴저축은행)와 김도경이 각각 정수현과 박혜린을 상대한다. 오후 1시30분에는 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이)가 김성은2와 대결하며, 오후 4시에는 조예은(SK렌터카)과 장가연이 각각 이지연2, 양혜영을 상대한다.
이번 시즌 LPBA 랭킹 1, 2위를 달리고 있는 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)를 비롯해 차유람(휴온스) 김민아(NH농협카드) 강지은(SK렌터카) 등 최근 10개 투어(월드챔피언십 제외) 합산 랭킹포인트 상위 32명은 시드 자격으로 64강에 선착한다. LPBA 64강은 21일 오후 4시25분에 진행되며, LPBA 64강에 앞서 21일 오전 11시에는 LPBA PQ(2차예선)라운드가 진행된다.
'휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' 개막식은 22일 오후 12시30분에 열린다. LPBA 결승전은 27일 오후 10시, PBA 결승전은 28일 오후 9시에 열린다.
