'신성vs기대주 대박매치 성사!' 김영원-전재형, '휴온스 챔피언십' P…

'신성vs기대주 대박매치 성사!' 김영원-전재형, '휴온스 챔피언십' PBA 128강서 격돌

기사입력 2025-10-20 09:00


휴온스 PBA-LPBA 챔피언십. PBA 제공

'신성' 김영원(하림, 18)과 '기대주' 전재형(26)이 PBA 128강전에서 맞붙는다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 프로당구 2025~2026시즌 6차투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' 대진표를 발표했다. 휴온스 챔피언십은 20일부터 28일까지 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린다.

발표된 대진표에 따르면 PBA 128강에서 '신성' 김영원과 '기대주' 전재형의 맞대결이 성사됐다. 지난 시즌 1회 우승-1회 준우승을 차지하며 PBA를 대표하는 영건으로 자리 잡은 김영원은 이번 시즌 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십)에서 거둔 16강이 최고 성적이다.


김영원. 사진제공=PBA
김영원의 상대인 드림투어(2부) 소속 전재형은 와일드카드 자격으로 이번 대회에 출전한다. 전재형은 이번 시즌 드림투어에서 두 차례 8강에 진출했고, 3차투어(NH농협카드 챔피언십) 128강에선 와일드카드로 출격해 강동궁(SK렌터카)을 꺾는 이변을 연출하기도 했다. 김영원과 전재형의 128강전은 23일 오후 5시에 진행된다.

5차투어(크라운해태 챔피언십 한가위)에서 우승하며 시즌 랭킹 1위로 올라선 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)는 23일 오후 5시 드림투어 2차전 우승자 김태융을 상대하며, 5차투어 준우승자 조재호(NH농협카드)는 22일 오후 11시 와일드카드 이희진을 맞붙는다. 같은 시각 강동궁은 과거 팀리그 출신 김봉철과 맞대결을 펼친다.


전재형. 사진제공=PBA
'3쿠션 차세대 스타' 김준태(하림)는 23일 오후 10시 이국성과 대결하며, 같은 시각 '스페인 전설' 다니엘 산체스(웰컴저축은행)는 정찬국과 대결을 가진다. '3쿠션 바이블' 이충복과 다비드 마르티네스(스페인·웰컴저축은행)는 각각 23일 오후 12시 진이섭, 김기원을 상대한다.

PBA 128강에 앞서 20일에는 LPBA PPQ(1차예선)라운드가 진행된다. 오후 12시15분 용현지(웰컴저축은행)와 김도경이 각각 정수현과 박혜린을 상대한다. 오후 1시30분에는 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이)가 김성은2와 대결하며, 오후 4시에는 조예은(SK렌터카)과 장가연이 각각 이지연2, 양혜영을 상대한다.

이번 시즌 LPBA 랭킹 1, 2위를 달리고 있는 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)를 비롯해 차유람(휴온스) 김민아(NH농협카드) 강지은(SK렌터카) 등 최근 10개 투어(월드챔피언십 제외) 합산 랭킹포인트 상위 32명은 시드 자격으로 64강에 선착한다. LPBA 64강은 21일 오후 4시25분에 진행되며, LPBA 64강에 앞서 21일 오전 11시에는 LPBA PQ(2차예선)라운드가 진행된다.


'휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' 개막식은 22일 오후 12시30분에 열린다. LPBA 결승전은 27일 오후 10시, PBA 결승전은 28일 오후 9시에 열린다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

