아디다스, 서울 성수동에 'CAFE 3 STRIPES SEOUL' 오픈

글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 서울 성수동에 '아디다스 카페 3 STRIPES 서울(CAFE 3 STRIPES SEOUL)'을 오픈한다.
카페에서는 아디다스의 로고 및 아이덴티티에서 영감을 받은 케이크, 건강을 생각하는 Z세대의 고객 취향을 반영한 베이커리 및 음료 등 브랜드에 걸맞는 50여가지의 메뉴를 선보인다.
특히 건강한 라이프스타일과 마인드셋을 추구하는 브랜드 '도레 크리에이티브 크루 (DORE CREATIVE CREW)'와의 협업을 바탕으로 탄생한 메뉴는 단순한 디저트를 넘어, 아디다스의 아이덴티티와 감성을 경험할 수 있는 콘텐츠로 방문객에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.
패션쇼를 시작으로 카페에서는 낯설지만 재미있는 다양한 스포츠 및 컬처 프로그램이 진행된다. 아침을 에너지로 가득 채우는 모닝 레이브, 개성 있는 라이프스타일을 위한 소규모 클래스는 물론, 루프탑에서의 영화와 바비큐를 즐길 수 있는 시네마 클럽, 그리고 주말에만 열리는 위켄드 뮤직 라이브 등 팬들이 자발적으로 모이고 교류할 수 있는 장을 만들 예정이다.
'CAFE 3 STRIPES SEOUL'은 10월 월25일부터 공식 오픈하며, 자세한 내용은 아디다스 공식 홈페이지 및 @adidaskr 와 @originals_kr 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.
