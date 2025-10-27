정연욱 의원"체육예산의 근간,스포츠토토 모바일 발매시 국민신뢰 확보 대책 마련해달라"[2025 문체위 국감 현장]

기사입력 2025-10-27 19:52


정연욱 의원"체육예산의 근간,스포츠토토 모바일 발매시 국민신뢰 확보 대책…

정연욱 의원"체육예산의 근간,스포츠토토 모바일 발매시 국민신뢰 확보 대책…

정연욱 의원"체육예산의 근간,스포츠토토 모바일 발매시 국민신뢰 확보 대책…

[스포츠조선 전영지 기자]"스포츠토토 모바일 발매시 국민 신뢰 확보할 대책을 마련해달라."

정연욱 국민의힘 의원이 스포츠토토의 모바일 앱 발매 계획과 관련해 이로 인해 발생할 수 있는 여러 문제점에 대한 적극적인 대책 마련을 요구했다.

정 의원은 27일 열린 국회 문화체육관광위 국정감사에서 "스포츠토토 기금 6조원 중 1조9000억원이 체육계 전반의 운영 자금인 것이 현실이다. 스포츠토토에서 지난 10년간 모바일을 막아왔는데 공단은 2026년 체육진흥투표권 운영계획에 '모바일 앱 구축'을 포함하는 방안을 내부 보고했다"면서 "모바일 발매가 허용될 경우 불거질 수 있는 각종 문제점에 대한 적극적이고 구체적인 대책 마련"을 요구했다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장이 "모바일 발매와 관련해 사행성 등의 이유로 사행성감시위원회와 계속 논의중이다. 아직 보안 요소가 취약하다"고 답하자 정 의원은 "일단 확대하겠다는 방침을 세웠다. 모바일 발매를 확대하면 스포츠토토는 확대되고 수입은 더 오를 수밖에 없다"면서 "대책을 잘 세워 사행성 등 우려하는 부분을 극복해야 하는 것까지 공단이 헤쳐나가야 한다"고 말했다. "모바일 확대시 문제나 피해도 고민하셔야 한다. 스포츠토토 운영 수익금 자체가 상당 부분이 체육계 운영자금이다. 어떤 식으로든 건강하고 투명하게 쓰여야 한다"면서 "국민들이 이 부분에 대해 신뢰를 갖고 국민체육진흥공단이 모바일로 하더라도 안정적으로 할 수 있다는 믿음을 줘야 한다"고 강조했다. "모바일 토토 앱 시행시 역풍이나 지탄을 받을 경우 '왜 했나' 등 체육계에 대한 부정적 영향도 생길 수 있다"면서 "사행사업으로 가지 않기 위해서라도 모바일 앱으로 나갈 때 기능과 사용처 공개는 물론 모바일로 스포츠토토를 구매하는 것이 도박이 아니라 내가 산 토토가 우리의 생활체육 현장에 쓰인다는 식, 건전한 양식으로 지원되는 방향으로 가야 한다. 이와 관련한 국민체육진흥공단의 막중한 책임을 묻고 싶다"고 말했다.

이에 하형주 공단 이사장은 "엄중한 책임감을 갖고 있다. 스포츠토토가 사행사업이나, 도박이나 우연이라는 인식보다 스포츠토토 구매들 즐기는 자체를 음지에서 양지로 끌어내려 한다. 의원님 말씀대로 우리 체육예산의 98%가 스포츠토토, 경륜, 경정에서 나오고 이중에도 스포츠토토의 몫이 가장 크다"면서 "스포츠토토를 즐기는 자체가 당첨되면 행운이지만 설령 당첨되지 않더라도 대한민국 체육 재정에 기여하고 올림픽 메달 선수들을 응원한다는 의미를 담은 캠페인을 벌이고 싶다"고 답했다. 정 의원은 "모바일 스포츠토토를 긍정적 효과로 돌리는 것은 이사장님의 역할이 크다"고 하자 하 위원장은 "유관기관과 긴밀히 협조하겠다"고 즉답했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

2.

'35세 애 둘 엄마' 강소라, '♥10세 연상' 한의사 남편이 잘 해주나…대학생 비주얼[SCin스타]

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

아이유는 실패했는데…손예진, '현빈♥예진' 이름 다 찾고 환호

5.

'42세' 한혜진, 연하 전 남친과 결별 후..."왜 이제까지 결혼하지 않았는지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

2.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

3.

염갈량도 모르는 치리노스 상태. "4차전도 못할 정도는 아닌듯" 3차전 손주영 가능성 급부상[잠실 코멘트]

4.

LG 초대형 변수 발생?…염갈량 앉자마자 우려했다 "갑자기 이렇게" [KS2]

5.

'0.093' 골칫거리 드디어 빠진다, '중견수 키케-좌익수 콜' 로버츠 구상中...그래도 김혜성은 아니야

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

2.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

3.

염갈량도 모르는 치리노스 상태. "4차전도 못할 정도는 아닌듯" 3차전 손주영 가능성 급부상[잠실 코멘트]

4.

LG 초대형 변수 발생?…염갈량 앉자마자 우려했다 "갑자기 이렇게" [KS2]

5.

'0.093' 골칫거리 드디어 빠진다, '중견수 키케-좌익수 콜' 로버츠 구상中...그래도 김혜성은 아니야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.