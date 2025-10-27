'우생순 레전드'임오경 의원"문화예술 예산 13.9%↑VS 국민건강 위한…

|
|
[스포츠조선 전영지 기자]'핸드볼 레전드' 출신 임오경 더불어민주당 의원(간사)이 국정감사에서 새 정부 체육예산 증액의 필요성을 역설했다.
체육예산 2790억원 가운데 생활체육 예산은 410억원으로 전년 대비 95억6000만원이 깎였고, 생활체육 홍보예산 역시 올해 반토막 난 5억8300만원에서 내년엔 3억7900만원으로 삭감됐다. 현장에서 학부모 95.7%가 "확대돼야 한다"며 열렬한 호응을 보냈던 '신나는 주말체육 학교 프로그램 예산' 140억9000만원은 올해 문체부 이양 후 '중복사업'이라는 이유로 내년 예산에선 전액 삭감됐다.
임 의원은 이 부분을 정확하게 짚었다. "국민들은 물론 여기 계신 모든 분들께 가장 중요한 것이 건강이다. 건강을 잃으면 아무 소용이 없다. 예산안을 보니 전년 대비 콘텐츠는 26.5% 문화예술은 13.9% 관광은 9.5%나 올랐는데 체육예산은 0.3%도 안되게 증액됐다. 뭐하시는 건가"라며 강력하게 질타했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com