"대한체육회 청렴윤리팀 신설" 국감 계기 '체육계 인권·청렴 구조혁신' 선언...스포츠윤리센터X학교운동부와 협업 위한 법 개정 추진[오피셜]

최종수정 2025-10-31 10:21

"대한체육회 청렴윤리팀 신설" 국감 계기 ‘체육계 인권·청렴 구조혁신’ …

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 국회 문화체육관광위원회의 국정감사 직후 인권침해, 청렴·윤리 문제와 관련해 구조적 개선의 의지를 천명했다.

대한체육회는 31일 보도자료를 통해 "지난 10월 27일 국회 문화체육관광위원회의 국정감사와 29일 문화체육관광부 종합감사에서 제기된 여러 지적사항을 무겁게 받아들이며, 국민과 체육인 앞에 깊은 책임감을 느끼며 변화하겠다"는 의지를 밝혔다.

국정감사에서 주요 쟁점으로 다뤄진 체육계 폭력·성폭력 등 인권침해 문제 체육단체의 청렴·윤리관리 미흡 조직 투명성 강화 필요성에 대한 지적에 대해 대한체육회는 이를 조직문화 혁신의 출발점으로 삼겠다는 입장이다.

대한체육회는 "현행법상 체육계 인권침해(폭력·성폭력 등) 및 스포츠비리(편파판정, 횡령·배임 등)에 대한 신고 접수와 조사가 스포츠윤리센터의 고유 업무로 돼 있으며, 특히 학교운동부나 실업팀에서 발생한 사건은 센터로 직접 신고됨에 따라 대한체육회가 사건 발생 즉시 인지하기 어려워 초동 대처에 한계가 있는 구조적 문제가 지적됐다"면서 "대한체육회는 체육계 사건처리 체계의 근본적 개선을 위해 인권교육 및 예방 프로그램 강화, 폭력·성비위 등 체육단체 비위행위의 모니터링과 초기 대응, 클린 스포츠 문화 확산을 담당할 청렴윤리팀 등 내부 컨트롤타워 조직을 신설하고, 주무부처(문체부) 및 스포츠윤리센터와 협력해 실효성 있는 구조적 문제 해결을 위해 국회와 협의, 관련 법 개정을 추진하는 등, 현행 제도의 한계를 보완하고 실질적 예방과 재발방지가 가능한 체육계 법·제도 개편을 추진하겠다"고 밝혔다.

유승민 대한체육회장은 "대한체육회가 적극 개입할 수 있는 제도적 장치가 마련돼야 사건의 초동 대처와 재발방지를 실질적으로 수행할 수 있다"면서"폭력과 성비위가 발생한 단체에는 강력한 제재를, 청렴하고 모범적인 단체에는 정부 혁신평가와 연계한 지원 확대를 추진하겠다"고 말했다. "대한체육회는 앞으로도 문화체육관광부·교육부·스포츠윤리센터 등 관계기관과 긴밀히 협력해 학교운동부를 포함한 모든 현장에서 폭력과 은폐 관행을 근절하고, 국민이 신뢰하는 안전하고 공정한 스포츠 생태계를 실현할 것"이라고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



