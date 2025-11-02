이창욱, 슈퍼레이스 시즌 첫 드라이버 챔프 등극하며 20대 영건 드라이버 시대 열어

최종수정 2025-11-02 16:04

이창욱, 슈퍼레이스 시즌 첫 드라이버 챔프 등극하며 20대 영건 드라이버…
금호 SLM의 이창욱이 2일 에버랜드 스피드웨이에서 열린 '2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 최종 9라운드 6000 클래스 결선에서 우승을 차지하고 시즌 챔프에 등극한 후 차에서 내려 기뻐하고 있다. 사진제공=슈퍼레이스

이창욱, 슈퍼레이스 시즌 첫 드라이버 챔프 등극하며 20대 영건 드라이버…

이창욱, 슈퍼레이스 시즌 첫 드라이버 챔프 등극하며 20대 영건 드라이버…
이창욱이 1위로 결승선을 통과하며 체커기를 받고 있다. 사진제공=슈퍼레이스



이창욱(23·금호 SLM)이 슈퍼레이스에서 사상 첫 드라이버 챔피언에 올랐다.

또 금호 SLM은 이창욱의 챔피언 질주와 팀 동료 노동기의 시즌 4위 성적을 바탕으로 지난해 챔프 서한GP를 제치고 2년만에 다시 팀 챔피언십을 차지하는 겹경사를 누렸다.

이창욱은 2일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 '2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 도요타 가주 레이싱 6000 클래스 최종 9라운드에서 예선 1위에 이어 결선에서도 피트스탑을 했을 때를 제외하곤 단 한번도 선두를 허용하지 않는 완벽한 레이스로 시즌 5번째 우승이자, 시즌 챔피언에 등극했다. 이창욱은 전날 열린 8라운드에서 결승선 막판에 정의철(서한GP)에게 우승을 뺏기며 아쉽게 2위에 그쳤지만, 이미 앞선 4번의 라운드 우승 포인트를 바탕으로 시즌 챔프를 확정지었는데, 이날 최종전에서 폴투윈 우승으로 이를 자축했다.

지난 2023년 팀 동료이자 동기인 이찬준에게 시즌 챔프를 내주고 2위에 머물렀던 이창욱은 군 제대 2년만에 복귀한 슈퍼레이스에서 연중 내내 시리즈를 지배하며 20대 영건 드라이버의 시대를 활짝 열었다. 시즌 2위는 5번의 포디움 피디시를 달성한 김중군(서한GP), 3위는 이정우(오네 레이싱)이 각각 차지했다.

한편 내년 슈퍼레이스는 다양한 변화를 예고했다. 6000 클래스의 결승 주행 거리가 기존 최대 170㎞에서 약 100㎞ 내외로 단축되고 전 경기 피트스탑 의무화 규정이 폐지되며, 석세스 웨이트 중량도 삭제되면서 레이싱 배틀 중심의 한층 긴박감 넘치는 레이스 전개가 예상된다.

또 4월 개막전부터 10월 최종전까지 약 7개월간 총 6회 대회, 8라운드 체제로 운영되는데 특히 개막전과 최종전이 더블라운드로 운영될 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.