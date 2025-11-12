"프로리그 어린선수들에게 꿈의 무대" '톱랭커'장우진X양하은이 말하는 프…

|
[스포츠조선 전영지 기자]2025년 두나무 프로탁구리그 최종 챔피언을 가리는 파이널스 16강 대진이 확정됐다.
탁구선배들이 대한민국 탁구의 미래를 위해 야심차게 올해 출범시킨 프로리그 시리즈에 대해 현장 선수들의 호응은 뜨거웠다. 장우진은 "국제대회, 일본리그도 많이 경험해봤다. 프로리그를 시작하기 전엔 취지를 잘 몰랐는데 시리즈1 하고 나서 이 무대가 쉬운 무대가 아니라는 걸 알게 됐다. 결국엔 큰 대회가 될 것이고, 진정한 프로로 발전하는 중요한 첫걸음이라고 느꼈다"면서 "프로리그가 생김으로써 후배들과 어린 선수들에게 더 많은 기회가 있을 것이다. 어린 선수들에겐 뛰어보고 싶은 꿈의 무대다. 앞으로 발전이 많이 됐으면 좋겠다"고 말했다.
이번 '2025년 두나무 프로탁구리그 파이널스 in 광명'은 이전 시리즈에서 호평받은 경기장 시설을 광명시민체육관에 그대로 옮겨놓았으며, 관중석도 대폭 늘렸다. 1층 지정석 포함 1400여석이 준비돼 있다. 성공적이었던 시리즈1, 2 이상의 흥행 열기를 기대하고 있다. 16강 토너먼트 매 경기는 11점 5게임제로 진행되며, 최종 게임까지 갈 경우 마지막 5게임은 '도파민 폭발' 6점제로 진행하는 프로리그만의 룰이 적용된다.
광명=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com