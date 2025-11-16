"파리 투혼銅"이은혜의 기도,프로탁구 파이널 女단식 초대 챔피언 등극!

|
[광명=스포츠조선 전영지 기자]'파리올림픽 단체전 동메달리스트' 이은혜(30·대한항공)이 프로탁구리그 최종 챔피언에 등극했다.
2차 시리즈 16강 맞대결에선 양하은이 3대1로 승리했지만 경기 전 미디어데이, 서로를 피하고 싶은 까다로운 상대로 꼽았었다. 대한항공, 대표팀에서 20대를 함께 보내며 한솥밥을 먹으며 서로가 서로를 누구보다 잘 아는 베테랑 에이스가 프로 파이널 결승, 500여명의 관중이 운집한 가운데 뜨겁게 격돌했다.
1게임 3-3, 4-4, 5-5 팽팽한 시소게임이 이어졌다. 게임 중반 이후 양하은의 범실이 잇달으며 11-7, 이은혜가 첫 게임을 가져갔다. 2게임 이은혜가 랠리 게임을 이겨내며 2-0으로 앞서나갔다. 이후 양하은의 리시브가 흔들리며 6-2까지 점수 차를 벌어졌고 6-5, 추격을 뿌리치고 다시 8-5까지 달아나 결국 11-8로 2게임을 따냈다.
이은혜는 2011년 열여섯 살에 내몽골서 탁구의 꿈 하나로 한국에 건너왔다. 선교 사역을 하던 '레전드' 양영자 감독에게 발탁돼 한국행 비행기에 올랐다. 2013년 대한항공 입단 이후 이은혜는 '2008년 베이징 동메달'리스트 당예서 코치의 가르침 속에 폭풍성장했다. 스물아홉의 나이에 나선 지난해 첫 파리올림픽에서 '스승들의 숙원' 여자탁구의 메달을 다시 가져왔고, 올해 새로이 출범한 프로탁구리그, 최종 파이널에서 초대 챔피언에 등극했다.
이은혜는 경기 후 공식 인터뷰에서 "오랜만에 우승이라 기분이 좋다. 이렇게 좋은 무대에서 (양)하은이와 멋진 대결을 해 좋았다. 오늘은 제가 끝까지 갔다. 우승해서 너무 좋다"는 벅찬 소감을 전했다. "처음 탁구를 시작할 때는 어린 시절이고 지금은 30대인 것만 달라졌다"면서 행복 탁구의 진심을 전했다. "감사드릴 분이 너무 많다. (주세혁)감독님, (당예서, 김경아)코치 선생님들, 대한항공 회사분들, 늘 기도하고 응원해주시는 분들께 감사드린다. 경기장에서 반갑게 인사해주시는 팬분들도 감사드린다. 앞으로도 저를 지켜봐주시고 응원 많이 해주시면 좋겠다"며 활짝 웃었다.
이번 대회엔 올 시즌 진행된 프로탁구리그 시리즈 1-2 랭킹 합산 남녀 16강 선수들이 출전했다. 파이널스 총상금은 7400만원, 남녀 우승자에겐 2000만원, 준우승자에겐 500만원, 4강 각 200만원, 8강 각 100만원의 상금이 주어진다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com