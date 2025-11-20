대한체육회 전국스포츠클럽교류전 23~23일 전남 강진서 개최...전국 1…

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 제3회 전국스포츠클럽교류전을 21~23일 전남 강진군 일원에서 개최한다.
이번 교류전은 전국 (예비)지정스포츠클럽 간 기량을 겨루고 참가자들의 화합과 소통을 나누는 자리로, 21일 오후 6시 강진 제1실내체육관에서의 환영 리셉션을 시작으로 22~23일 양일간 종목별 경기가 진행된다. 올해는 역대 최대 규모인 전국 105개 지정스포츠클럽 3500명의 선수단이 강진종합운동장 등 18개 경기장에서 총 10개 종목(농구, 댄스스포츠, 배구, 배드민턴, 수영, 야구, 체조, 축구, 탁구, 테니스)에 서 기량을 겨룬다.
참가 회원들의 안전 및 편의 제고를 위해 스포츠안전재단의 10개 종목 안전점검 컨설팅이 진행됐고, 대회 기간 중 한국도핑방지위원회, 스포츠버스, 목포대 스포츠산업연구소 상담 홍보부스 등이 운영된다. 축구, 농구, 배드민턴, 탁구 일부 경기는 유튜브 대한체육회TV에서 AI 실시간 중계가 진행된다. 대회 관련 정보는 스포츠클럽포털 대회관리시스템 홈페이지에서 확인하면 된다.
대한체육회는 전국스포츠클럽 교류전을 통해 회원들의 소속감 및 만족도를 끌어올리는 한편 생활체육 인구 확산, 건강한 지역사회 구현, 생활체육과 전문체육이 연계된 스포츠 선순환 시스템 구축을 기대하고 있다. 유승민 대한체육회장은 "스포츠클럽 교류전은 회원간 실력을 확인하는 경기의 장이자, 서로 소통하고 스포츠의 가치를 공유하는 교류와 화합의 장"이라면서 "앞으로도 스포츠클럽이 우리의 일상 속에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com