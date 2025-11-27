국민체력100, '2025 올해의 SNS' 최우수상 수상
[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 '국민체력100'에서 운영하는 유튜브와 인스타그램 계정이 국내 최고 권위의 소셜미디어 경진대회인 '제11회 2025 올해의 SNS(Year's SNS 2025)'에서 최우수상을 받았다고 27일 밝혔다.
약 300팀이 참가한 이번 경연 대회에서 '국민체력100'의 SNS 계정은 체력 측정, 운동처방 등 전문성을 갖춘 운동·건강 정보를 국민 눈높이에 맞춰 쉽고 흥미롭게 시각화해 공공콘텐츠의 혁신성, 대국민 접근성, 소통 성과 등에서 높은 점수를 얻으며 공공브랜드의 모범사례로 인정받았다.
특히, 게시물당 평균 25% 이상의 도달률과 유튜브·인스타그램의 구독자가 각 11.7%, 20.6% 증가하는 등 주목도 높은 소통 성과를 보이며 건강 체력 분야에서 디지털 소통의 새로운 기준을 제시했다는 호평을 받았다.
체육공단 관계자는 "국민이 원하는 전문적인 체력·건강 정보와 체력 관리법을 쉽게 풀어 제공하기 위해 콘텐츠를 지속적으로 개선해 온 결과"라며, "앞으로도 디지털 기반 공공 체력 관리 서비스 고도화로 국민체력100이 생활 속 건강관리의 첫 관문이 되도록 집중하겠다"라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
