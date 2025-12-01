피겨 男 차준환→女 신지아, '밀라노가 보인다' 올림픽 선발 1차전 상위…

[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 에이스 신지아(세화여고)가 웃었다. 2026년 밀라노·-코르티나담페초 동계올림픽 출전권이 걸린 국가대표 1차 선발전에서 1위에 올랐다.
신지아는 11월 30일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2025년 전국남녀 피겨스케이팅 회장배 랭킹대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 75.19점, 예술점수(PCS) 68.95점, 총점 144.14점을 기록했다. 쇼트 프로그램 점수 72.06점을 합해 최종 총점 216.20점을 기록했다. 2위 김유재(204.99점·수리고)를 큰 점수 차로 따돌리고 우승했다. 올림픽 출전 경쟁의 유리한 고지를 밟았다. 신지아는 "올 시즌 그랑프리 성적이 좋지 않아서 많이 속상했다. 빨리 잊으려 했다. 남은 기간 잘 준비해서 올림픽에 출전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이번 대회는 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에 나설 국가대표를 뽑기 위한 1차 선발전이다. 2026년 1월에 열리는 2차 선발전 성적을 합산해 올림픽 출전 선수를 최종 선발한다. 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 피겨 종목 출전 자격은 2025년 7월 1일 기준 만 17세 이상이다. 한국은 남녀 싱글에 각각 2명, 아이스댄스에 1개 팀을 파견한다.
신지아는 이날 첫 과제 더블 악셀을 힘차게 뛴 뒤 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 흔들림 없이 처리했다. 트리플 살코와 트리플 루프를 연이어 클린 수행했다. 전반부 마지막 연기인 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨 3로 연기했다.
가산점 10%가 붙는 후반부 연기도 흔들림 없이 연기했다. 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프에서 어텐션(에지 사용주의)과 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나왔지만, 감점은 크지 않았다. 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스 점프를 완벽하게 뛰었다. 마지막 점프 과제 트리플 러츠도 클린 처리했다. 이후 플라잉 카멜 스핀(레벨 4), 스텝시퀀스(레벨 4), 코레오 시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 마무리했다.
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
3위는 김채연(201.78점·경기도빙상경기연맹), 4위는 윤서진(201.65점·한광고), 5위는 이해인(195.80점·고려대)이 올랐다. 다만, 김유재와 윤서진은 연령 제한으로 올림픽을 포함한 시니어 국제 대회 출전 자격이 없다. 이에 따라 2차 선발전에선 두 장의 올림픽 티켓을 놓고 신지아 김채연 이해인이 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 보인다. 오른쪽 발목 인대 파열 부상으로 힘든 시간을 보냈던 김채연은 "그동안 부상으로 조금 힘들었지만, 지금은 많이 회복했다. 부상을 완전히 회복하지 않고 국제대회에 출전한 건 올림픽 프로그램에 관한 평가를 받아보고 싶었기 때문이다. 이번 대회를 통해 나은 모습을 보여드려서 다행이라고 생각한다. 내년 1월에 열리는 올림픽 2차 선발전에선 좀 더 개선된 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 훈련하겠다"고 말했다.
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
앞서 열린 남자 싱글에선 서민규(262.84점·경신고)가 1위, 차준환(255.72점·서울시청)이 2위, 최하빈(250.37점·한광고)이 3위, 김현겸(231.51점·고려대)과 이재근(219.15점·수리고)이 각각 4, 5위에 올랐다. 이 가운데 서민규와 최하빈은 연령 제한으로 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 출전 자격이 없다.
차준환은 2차 선발전에서 이재근에게 36.57점 차이 이상으로 밀리지 않으면 2018년 평창, 2022년 베이징에 이어 3회 연속 올림픽 무대에 선다. 그는 "지난달 초부터 부츠 장비 문제로 고생했다. 계속 부츠를 교체하면서 적응하려고 했는데 문제를 해결하지 못했다. 이번 대회를 앞두고 좋은 성적을 내기가 쉽지 않을 것이라고 생각해서 프리 스케이팅의 구성 난도를 많이 낮출 수밖에 없었다"며 "2차 선발전까지는 시간이 남았으니, 부츠 문제를 잘 해결할 것이다. 당장 이번 대회에서 신었던 부츠를 교체하고 다시 훈련할 계획인데, 올림픽 전까지는 해결하겠다"고 했다.
신지아 김채연 이해인 차준환 김현겸 이재근은 이번 대회 시니어 선수 중 남녀 싱글 상위 3명에게 주어지는 2026년 국제빙상연맹(ISU) 피겨스케이팅 사대륙선수권대회 출전권을 획득했다.
아이스댄스에선 임해나-권예(경기일반)조가 유일하게 출전해 최종 총점 187.00점을 기록하면서 사실상 올림픽 출전을 확정했다.