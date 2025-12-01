푸마, 슈퍼 맥스 쿠셔닝화의 진화 '매그맥스 나이트로™ 2' 출시

푸마, 슈퍼 맥스 쿠셔닝화의 진화 '매그맥스 나이트로™ 2' 출시
매그맥스 나이트로2. 푸마코리아 제공

글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 쿠셔닝을 극대화하며 한층 진화된 슈퍼 맥스 쿠셔닝 러닝 프랜차이즈 '매그맥스 나이트로™ 2(MagMax NITRO™ 2)'를 1일 출시했다.

이번에 출시되는 '매그맥스 나이트로™ 2'는 2024년 8월 출시된 전작 대비 15g 더 가벼워졌지만, 러너들로부터 호평을 받았던 탄탄한 반응성은 그대로 유지해 가볍고 편안한 러닝을 돕는 데일리 러닝화로 업그레이드됐다.

발 전체를 지지하는 나이트로폼(NITROFOAM™)을 최대로 적용해 발이 지면에 닿는 순간 비교할 수 없는 쿠셔닝과 편안함을 구현한다. 또한 프리미엄 메쉬 어퍼, 부드러운 카라, 니트 타입의 텅 구조로 착화 시 안정적인 핏과 우수한 통기성을 동시에 제공한다.

푸마 관계자는 "매그맥스 나이트로™ 2는 러너들의 큰 사랑을 받아 온 쿠셔닝과 에너지를 한층 더 강화하는 동시에 더 가볍고 뛰어난 반응성을 발휘할 수 있는 데 중점을 두고 개발됐다"라고 설명했다.


매그맥스 나이트로™ 2는 일상에서의 가벼운 러닝부터 중장거리 러닝까지 다양한 환경에서도 러너들이 편안함과 기능성을 느낄 수 있도록 설계됐다. 한층 진화된 슈퍼 맥스 쿠셔닝은 거리나 페이스와 상관없이 누구나 편안하게 러닝을 즐길 수 있다.

매그맥스 나이트로™ 2는 1일부터 푸마 공식 온라인 스토어와 전국 주요 매장에서 만나볼 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

