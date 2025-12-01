'프로당구 새 가족과 함께!' 하림 PBA-LPBA 챔피언십 개막

프바걸스가 1일 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' 개막식에 앞서 축하 공연을 하고 있다. 사진제공=PBA

프로당구 PBA-LPBA 시즌 8번째 투어가 개막했다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 1일 낮 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 2025~2026시즌 8차 투어인 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' 개막식을 개최하고 본격적인 대회 일정에 돌입했다.

이날 개막식에는 PBA 김영수 총재, 장상진 부총재를 비롯해 하림그룹 천세기 최고재무책임자(CFO) 등이 참석했다. 국내 식품산업의 대표주자인 하림은 이번 시즌 신규 팀 창단을 하며 프로당구의 새식구로 합류했다. 또한 2025~2026시즌 PBA 투어 8차 투어의 메인 스폰서를 맡았다.

천세기 구단주는 "평생 스포츠인 당구와 함께하는 이번 대회는 하림이 지켜온 가치와 스포츠가 추구하는 도전 정신을 느낄 수 있는 자리"라면서 "이번 대회에 참석하는 선수 여러분의 선전을 진심으로 응원한다. 선수들이 준비한 최고의 기량을 마음껏 즐기는 시간이 되길 바란다"고 전했다.


천세기 하림그룹 최고재무책임자(CFO)가 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' 개막식에서 환영사를 전하고 있다. 사진제공=PBA
김영수 총재는 "이번 대회는 하림과 함께하는 첫 대회로, 이번 시즌 처음 합류한 새 가족과 함께하는 대회인 만큼 당구인 모두의 기대가 크다"라며 "대회 개최에 힘써주신 하림그룹의 김흥국 회장님, 천세기 구단주님을 비롯한 모든 임직원 여러분께 감사드린다"고 언급했다.

이어 "이번 시즌도 끝을 향하는 가운데 왕중왕전 진출의 영광을 얻을지, 다음 시즌 강등의 아픔을 겪을지는 두 대회에 결판이 날 것"이라며 "이번 대회가 선수들에게 여한이 없는 최고의 무대가 되길 바란다"고 선수들을 독려했다.

월드챔피언십은 시즌 왕중왕전 격의 대회로, 상금 랭킹 상위 PBA-LPBA 각각 32명만 출전할 수 있는 대회다. 아울러 강등 경쟁도 윤곽이 드러날 전망이다. 매 시즌 실시되는 승강제는 1부 등록선수인 120명 가운데, 절반인 60위만 잔류한다. 강등된 선수들은 시즌 전 개최되는 큐스쿨(Q-School)을 통해 다시 1부 잔류를 위해 경쟁해야 한다.

한편 개막식 종료 직후 열린 PBA 128강전 김준태(하림)-최정하, 응우옌프엉린(베트남·하림)-김진태 등의 개막 경기를 시작으로 본격적인 대회 일정이 시작됐다. 하림 챔피언십 LPBA 결승전은 6일 밤 10시, 7일 저녁 8시30분에는 우승상금 1억원이 걸린 PBA 결승전이 펼쳐진다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

