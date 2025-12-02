대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출

대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출
|사진=국제핸드볼연맹
|사진=국제핸드볼연맹
|사진=국제핸드볼연맹
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼 대표팀이 세계선수권 결선리그에 진출했다.
이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼 대표팀은 2일(이하 한국시각) 독일 트리어에서 열린 제27회 국제핸드볼연맹(IHF) 여자 세계선수권대회 조별리그 H조 3차전에서 카자흐스탄을 35대17로 물리쳤다. 1승 2패를 기록한 한국은 조 3위로 결선리그에 올랐다.
32개 나라가 출전한 이번 대회는 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 상위 3개국이 24강 결선리그에 진출한다. 조별리그 성적을 안고 벌이는 결선리그는 4개 조로 진행된다. 각 조 상위 2개 나라가 8강에 올라 토너먼트로 순위를 정한다.
한국은 이날 송지은(SK)이 6골을 터뜨렸고, 이원정(대구시청)이 5골을 넣으며 공격을 이끌었다. 골키퍼도 박새영(삼척시청)이 방어율 58%(11/19), 정진희(서울시청)가 40%(6/15)를 기록하며 골문을 든든히 지켰다.
조별리그 성적 2패를 안고 결선리그에 진출한 한국은 G조에서 올라온 브라질(2승), 스웨덴(1승1패), 체코(2패)와 결선리그에서 격돌한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
