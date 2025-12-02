대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출

기사입력 2025-12-02 17:30


대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출
사진=국제핸드볼연맹

대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출
사진=국제핸드볼연맹

대한민국 女 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 세계선수권 결선리그 진출
사진=국제핸드볼연맹

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼 대표팀이 세계선수권 결선리그에 진출했다.

이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼 대표팀은 2일(이하 한국시각) 독일 트리어에서 열린 제27회 국제핸드볼연맹(IHF) 여자 세계선수권대회 조별리그 H조 3차전에서 카자흐스탄을 35대17로 물리쳤다. 1승 2패를 기록한 한국은 조 3위로 결선리그에 올랐다.

32개 나라가 출전한 이번 대회는 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 상위 3개국이 24강 결선리그에 진출한다. 조별리그 성적을 안고 벌이는 결선리그는 4개 조로 진행된다. 각 조 상위 2개 나라가 8강에 올라 토너먼트로 순위를 정한다.

한국은 이날 송지은(SK)이 6골을 터뜨렸고, 이원정(대구시청)이 5골을 넣으며 공격을 이끌었다. 골키퍼도 박새영(삼척시청)이 방어율 58%(11/19), 정진희(서울시청)가 40%(6/15)를 기록하며 골문을 든든히 지켰다.

조별리그 성적 2패를 안고 결선리그에 진출한 한국은 G조에서 올라온 브라질(2승), 스웨덴(1승1패), 체코(2패)와 결선리그에서 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정경호, 14년째 공개 연애 '수영♥'과 드디어 날 잡았나? "결혼식 날짜 알려달라"

2.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

3.

'무도' 작곡가 유재환, 강제추행 혐의로 벌금 500만원 "처음 만난 피해자 추행"

4.

하하, 장모 경고 무시..결국 별♥ 울렸다 "아내 콘서트 준비 중 셋째 생겨" ('하하PD')

5.

심형탁子 하루, '키즈카페' 광고 모델 예약...수입만 '5억' 9개월차 '심스타'

스포츠 많이본뉴스
1.

"역사적 승리. 한국, 중국 불태우다!" 1997년 소환한, 2025 농구대표팀. 中 최대 점수차 격파 타이기록 작성

2.

"최형우 단속 최우선" KIA, 김재환 패닉 바이 가능성 있나…1-2-4위 전원 결별, 어떻게 보강하나

3.

남자농구 역사상 이런 리더는 없었다! 코트 안팎 절대 지배자 이현중. 실제 평가는? "B리그 최고의 아시아쿼터" 그 이유는?

4.

'매닝 삼성행'에 日 대충격! 거길 왜..? 물음표 붙여 → "레벨 낮아서 재건에 도움 될 것"

5.

'국민타자' 이승엽을 '최고 스타'로 완성시킨 '겸손', 삶의 태도를 심어준 아버지와의 이별

스포츠 많이본뉴스
1.

"역사적 승리. 한국, 중국 불태우다!" 1997년 소환한, 2025 농구대표팀. 中 최대 점수차 격파 타이기록 작성

2.

"최형우 단속 최우선" KIA, 김재환 패닉 바이 가능성 있나…1-2-4위 전원 결별, 어떻게 보강하나

3.

남자농구 역사상 이런 리더는 없었다! 코트 안팎 절대 지배자 이현중. 실제 평가는? "B리그 최고의 아시아쿼터" 그 이유는?

4.

'매닝 삼성행'에 日 대충격! 거길 왜..? 물음표 붙여 → "레벨 낮아서 재건에 도움 될 것"

5.

'국민타자' 이승엽을 '최고 스타'로 완성시킨 '겸손', 삶의 태도를 심어준 아버지와의 이별

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.