이재명 대통령,'첫방한'코번트리 IOC위원장 만났다...李대통령"韓체육발…

[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 3일 오후 서울 용산 대통령실에서 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 만나 환담했다.
코번트리 위원장은 2일 부산 벡스코에서 열린 2025년 세계도핑방지기구(WADA) 총회 참석을 위해 한국을 찾았다. 짐바브웨 체육청소년부 장관 출신이자 올림픽 수영 레전드로서 지난 3월 아프리카, 여성 최초로 IOC위원장에 당선되고, 6월 토마스 바흐 전 위원장 후임으로 임기를 시작한 후 첫 방한이다. 코번트리 위원장은 WADA 총회 개회식에서 미래 세대를 위한 클린스포츠, 이를 위한 국제적 연대과 단합을 강조한 후 기자회견에서 대한민국이 2018년 평창동계올림픽, 2024년 강원청소년동계올림픽을 통해 올림픽 무브먼트에 헌신한 데 대한 감사를 표했다.
개회식 이튿날 서울로 향한 코번트리 위원장이 이 대통령을 만났다. 이날 접견에는 최휘영 문화체육관광부 장관과 코번트리 위원장과 IOC선수위원 시절 함께 한 유승민 대한체육회장, 김재열 IOC위원 등도 함께 했다. 이 대통령은 이 자리에서 "앞으로 오랜 기간 IOC를 이끄실 텐데 세계 체육의 발전은 물론 대한민국 체육 발전에 대해서도 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 당부했다. 올림픽 수영 레전드 출신으로 아프리카 여성 리더의 새 길을 열어온 코번트리 위원장을 향해 "위원장님의 위대한 삶의 역정도 응원한다"고 덧붙였다.
코번트리 위원장은 "한국에 대한 좋은 추억이 많다"면서 "2018년 평창동계올림픽 때 방한했었다. 날씨는 추웠지만 굉장히 성공적이었던 올림픽으로 기억한다"고 화답했다. "앞으로도 저희가 국제 스포츠계를 위해, 또 한국을 위해 협력할 기회가 굉장히 많을 것"이라는 말로 향후 스포츠 외교 및 교류 확대를 기대하게 했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com