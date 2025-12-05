"퍼펙트金 순간,피겨왕자님은 얼굴을 감쌌다"'서민규, 男주니어 피겨 사상…

[스포츠조선 전영지 기자]'남자 피겨스케이팅 스타' 서민규(경신고)가 한국 남자 선수 최초로 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 파이널 정상에 올랐다.
서민규는 5일(한국시각) 일본 나고야 IG 아레나에서 열린 2025~2026 ISU 주니어 그랑프리 파이널 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 91.64점, 예술점수(PCS) 79.45점, 총점 171.09점을 받았다. 쇼트프로그램 점수 84.82점을 합산, 최종 총점 255.91점으로 일본의 나카타 리오(249.70점)를 2위로 밀어내고 역사적인 사상 첫 금메달을 목에 걸었다.
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
주니어 그랑프리 파이널은 올 시즌 7개 주니어 그랑프리에서 가장 높은 순위를 기록한 6명의 선수가 출전하는 왕중왕전으로 만 17세 이하 선수들이 출전한다. 전날 쇼트프로그램에서 '올 클린' 연기를 펼친 서민규는 프리스케이팅에서도 흠결 없는 완벽한 연기로 승부했다. 첫 과제인 고난도 쿼드러플 살코를 깔끔하게 성공했고, 트리플 악셀-트리플 토룹 콤비네이션 점프도 완벽하게 소화했다. 서민규는 전반부 마지막 점프, 트리플 루프까지 안정적으로 수행한 후 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 수행했고, 후반부 트리플 러츠-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프에 이어 마지막 점프 과제 트리플 살코까지 퍼펙트한 연기를 선보였다. 마지막 레벨4 고난도 연기를 클린으로 마친 후 서민규는 스스로 감격한 듯 두손으로 얼굴을 감싸쥐며 더할 수 없는 기쁨을 표했다. 나고야 아레나엔 태극기가 물결쳤다.
한국 남자 피겨 최초의 우승 역사를 쓴 순간이었다. 서민규는 개인 최고점 경신과 함께 지난해 준우승의 아쉬움도 보란 듯이 떨쳤다. 이 대회 한국 선수의 역대 최고 성적은 지난해 서민규, 2023년 김현겸(고려대)의 준우승. 남녀 싱글을 통틀어서도 2009년 12월 김연아(은퇴) 이후 무려 16년 만의 우승이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com