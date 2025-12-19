[스포츠조선 박찬준 기자]18일 서울 올림픽파크텔에서 'NO SPORTS, NO FUTURE, 지속가능한 학교체육의 길을 탐(探)하다'는 주제로 2025년 학교체육진흥포럼(대한체육회-대한체육회 학교체육위원회 주관, 문화체육관광부-교육부-국민체육진흥공단 후원)이 열렸다. 현장에는 유승민 대한체육회 회장, 김나미 대한체육회 사무총장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 최관용 한국체육학회 회장, 조현재 한국올림픽유산협회 회장, 오정훈 대한체육회 학교체육위원장 등 내빈을 비롯해 150여명이 참가했다.
유승민 회장은 "취임 하고 인터뷰를 100번 정도 했는데 빠지지 않은 아젠다가 학교체육이었다. 인구 절벽에 있는 학교체육을 바꿀 수 있을까 고민하고 있다. 이제 미국과 일본을 따라가지 않는 대한민국 만의 모델이 필요하다"고 말했다.
사진제공=대한체육회
김택천 함께하는 스포츠포럼 이사장이 '학교체육의 지속가능한 발전:영역별 연계 단절의 극복과 통합 생태계 구축'이라는 주체로 첫 발제에 나섰다. "공존이 아닌 공생이 필요하다"고 입을 연 김 이사장은 "학교체육이 학습, 건강, 인성, 진로를 통합 제공하는 공공 플랫폼이 돼야 한다"고 주장했다. 이어 "지속가능한 학교체육이 체육발전의 시작점"이라며 "학교체육의 분절된 영역을 통합해야 한다"고 했다. 이를 위해 학교체육 통합 거버넌스의 실질 작동, 체육 시수 법제화 등 제도적 장치, 체육 수업을 즐기려는 인식 변화 등을 강조했다.
사진제공=대한체육회
두번째 발제에 나선 조종현 용인고진중 수석교사는 '학교체육, 왜 아직도 변화에 주저하고 있는가?'라는 도발적인 주제를 다뤘다. 조 교사는 "학교체육의 모든 제도와 프로그램은 결국 학생의 건강한 삶을 목적으로 한다"며 "스마트폰 사용 시간 증가, 신체활동 시간 감소 등 학생들의 생활이 빠르게 변화하고 있는만큼, 체육이 더이상 선택이 아닌 학생의 삶을 지탱하는 필수 인프라가 돼야 한다"고 했다. 조 교사는 가르치지 않고 평가하는 기형적 형태로 운영되는 학생건강체력평가(PAPS)의 정상화를 강조하며 "측정이 아닌 성장 관리형 시스템으로 전환될 필요가 있다"고 목소리를 높였다.
김재우 부산광역시교육청 장학사는 세번째 발제자로 나서 '지속가능한 맞춤형 학생선수 육성 방안 정책 제안-학교체육 교육 현장 실천자 관점으로'라는 주제를 발표했다. 김 장학사는 "학생선수 지원 방안은 과거 학습권과 운동권의 대비적 관점에서 벗어나 개인 맞춤형 성장에 중점을 둔 통합적 정책이 요구된다"고 했다. 그는 "학생선수상(像)의 재정립이 필요하다"며 학생선수의 맞춤형 교육과정 개발, 최저학력제와 출석 인정 허용 일수의 유연한 운영, 인권친화적 방식의 기숙사(합숙소) 정책 논의 등을 해법으로 제시했다.
사진제공=대한체육회
발제에 이어 조 교사가 좌장을 맡은 가운데 정현우 서울대 교수, 유국종 부산광역시해운대교육지원청 국장, 주종미 호서대 교수가 참여한 종합토론 및 질의응답 시간이 이어졌다. '학교체육 연계 논의의 볼질:담론 구조 성찰과 학생 성장 중심 생태계', '시대 변화를 포용하는 학교체육의 역할과 방향', '지속가능한 맞춤형 학생선수 성장 지원 방안 제안-학교체육 교육 현장 실천자 관점으로' 등에 대해 의견을 나눴다. 3시간 넘게 진행된 이번 포럼 내내 대한민국 백년대계를 위해 힘들어도 가야할 길, 학교체육 활성화를 위한 뜨거운 목소리에 응원의 박수가 쏟아졌다.