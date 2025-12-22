'폐교→미래 학교체육의 메카'경기학생스포츠센터의 좋은 예,개관 4년만에 …

|
[스포츠조선 전영지 기자]'미래 학교체육의 메카 '경기학생스포츠센터가 2025년 한해 동안 경기도 학생들의 건강 증진과 미래 체육교육 혁신을 이끌며 주목할 만한 성과를 거뒀다.
경기학생스포츠센터는 매년 방문객이 급증하며 그 필요성과 인기를 입증하고 있다. 올해는 도내 학생, 교직원을 포함해 총 8809명이 경기학생스포츠센터를 찾았다. 2024년(7269명) 대비 1500명 이상 늘어난 수치이며, 개관 첫해 코로나19 확산으로 인해 600명에 머물렀던 데 비하면 4년 만의 최다인원, 폭발적 성장세다.
경기학생스포츠센터는 교사들의 체육수업 전문성과 학생 실기지도 역량을 강화에도 집중했다. 초중등 교원 실기 연수와 스마트체육 교원 연수가 활발히 진행돼 현장 교사들의 신청 열기가 뜨거웠다. 진로 교육 분야에선 체육 계열 진로 희망 학생을 대상으로 진로 교육 설명회를 개최, 학생들의 미래 설계를 도왔다.
경기학생스포츠센터는 미래 학교 체육의 중심축으로서 역할을 이어가고 있다. 우천, 폭염, 미세먼지 등 외부 환경 요인의 제약 없는 실내 운동시설 조성을 지원하고, 디지털에 익숙한 중·고등학생 눈높이에 맞는 콘텐츠로 체육활동 활성화를 꾀할 계획이다. 특히 시·공간의 제한을 뛰어넘는 체육활동 콘텐츠 다양화를 통해 미래 체육의 방향을 제시하고 있다.
2026년 스포츠·예술 융합과 학생 주도형 체험 프로그램 지원
경기학생스포츠센터는 2026년 새해에도 학생주도의 체육활동이 일상에 스며들어 경험의 깊이를 더하는 한 해를 만들기 위해 노력할 계획이다. 경기학교예술창작소와 연계한 1일형 스포츠·예술 융합프로그램을 통해 학생들의 건강 및 창의적인 성장을 지원하고 학생들이 직접 스포츠 행사를 기획·운영·홍보하는 학생주도형 체험 프로그램을 통해 아이들이 주체적인 시민으로 성장할 수 있도록 프로그램을 운영 지원할 예정이다.
경기학생스포츠센터 관계자는 "지역과 학교를 잇는 개방과 공유의 스포츠 문화 복합 공간으로서 학생주도 일상화를 지원하는 융복합 체육의 중심 공간이 되겠다. 2026년에도 우리 아이들이 스포츠를 통해 몸과 마음의 근육을 함께 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com