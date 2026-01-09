'혁신적 기업가' 이승원 독도사랑주유소연합회 의장,프로탁구연맹 초대 총재 선임[공식발표]

지난해 3월 출범한 한국프로탁구연맹(이하 연맹)은 그동안 현정화 총괄위원장 체제 아래 연맹을 이끌어갈 총재 적임자를 물색한 끝에 새해 이승원 독도사랑주유소연합회 의장을 신임 총재로 추대했다. 연맹은 이달 초 이사회를 열고 이승원 KTTP 초대 총재 선임을 의결했다.
사진제공=한국프로탁구연맹(KTTP)
2029년 1월까지 향후 3년간 연맹을 이끌게 된 이 신임총재는 15일 오후 서울 여의도 한 호텔에서 취임식을 열고 본격 업무에 착수한다. 이 총재는 이날 탁구인들이 결집한 자리에서 '한국프로탁구'의 비전과 청사진을 밝힐 예정이다.
이승원 신임 총재는 혁신적인 기업가로 통한다. 배달 주유 플랫폼 '신주유천하'를 기반으로 한 차별화된 비즈니스 모델을 통해 전국 영세 주유소를 연대한 공동체를 구축하고, 사회적 취약계층에 지속 가능한 일자리를 제공하는 데 앞장서왔다. 현재 독도사랑주유소연합회는 경상·호남·충청권을 아우르며 가맹 주유소 1000여 개를 운영 중이다.
작년 시즌 파이널 남녀 챔피언에 오른 장우진과 이은혜. 사진제공=한국프로탁구연맹(KTTP)
사진제공=한국프로탁구연맹(KTTP)
프로탁구연맹은 출범 이후 지난해 6월 시리즈1, 8월 시리즈2, 11월 파이널스를 성공적으로 개최했다. 연맹은 출범 2년째가 되는 올해 초대 총재와 함께 리그 확장에 적극 나선다. 종전 3개 대회를 5개 이상으로 확대하고, 중국과 일본, 유럽 등 탁구강국 외국인 선수 영입도 허용해 리그 수준을 한층 더 끌어올려, 올해 아이치·나고야아시안게임, 2028년 LA올림픽을 앞두고 국내 탁구 붐업과 함께 경기력 향상을 이끌 계획이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com