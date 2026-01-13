"대통령 업무보고 후속조치 집중점검" 문체부 13~16일 대한체육회-국민체육진흥공단 등 59개 산하 유관기관 업무보고[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부가 13~16일 총 4회에 걸쳐 총 59개의 소속·공공기관 및 주요 유관기관의 업무보고를 받는다.
이는 지난 12월 16일 대통령 업무보고에 따른 후속 조치로 기관별로 보고한 정책들이 속도감 있게 이행되고 있는지 점검하고, 각 기관이 현장의 문제를 적시에 해결할 역량을 갖추고 있는지, 기존의 관성적인 업무추진 방식에서 벗어나 국민이 체감하는 실질적인 성과를 창출해 기관 본연의 임무를 다하고 있는지를 중점 점검할 계획이다.
첫 번째 업무보고는 13일 오후 1시부터 서울 종로구 콘텐츠코리아랩(CKL) 기업지원센터에서 시작한다. 1차 업무보고는 지난 대통령 업무보고에서 문체부가 강조한 정책의 3대 축인 문화강국 토대 구축, 'K-컬처' 산업 육성, 관광·체육 활성화 등 3개 분과로 나눠 진행한다. 대한체육회, 대한장애인체육회, 국민체육진흥공단, 한국문화예술위원회와 예술경영지원센터, 한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회, 한국관광공사 등 총 18개 기관이 2026년 중점 추진 과제를 보고하고, 토론을 통해 세부 사업별 준비 상황을 국민 눈높이에서 점검할 계획이다. 이번 업무보고는 지난 대통령 업무보고 때와 마찬가지로 KTV 방송과 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
14일, 콘텐츠코리아랩에서 열리는 두 번째 업무보고에는 스포츠윤리센터, 태권도진흥재단, 게임물관리위원회, 한국도핑방지위원회, 예술의전당, 국악방송, 게임물관리위원회, 언론진흥재단, 그랜드코리아레저 등 총 24개 기관이 참여하고, 16일 국립현대미술관 서울관에서 열리는 세 번째 업무보고에는 한국예술종합학교, 국립국악원, 국립중앙극장, 국립아시아문화전당 등 15개 기관이, 같은 날 오후 3시에 열리는 네 번째 업무보고에는 국가유산청과 국가유산진흥원이 참여한다. 2~4차 업무보고는 영상으로 촬영해 문체부와 각 기관 홈페이지, SNS를 통해 공개할 예정이다.
최휘영 장관은 "'K-컬처' 300조 원과 외국인 관광객 3000만 명 조기 달성 등 원대한 국정 목표를 이루기 위해서는 우리가 기존 방식에 머물러서는 불가능하다"면서 "이번 업무보고를 통해 각 기관이 현장과 국민의 요구에 얼마나 기민하게 대응하고 있는지 꼼꼼히 점검할 것"이라고 말했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com