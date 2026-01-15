중국 바둑 '철의 수문장' 녜웨이핑 9단 별세…향년 74세
[스포츠조선 윤진만 기자중국 바둑계의 전설 녜웨이핑 9단이 향년 74세를 일기로 별세했다.
중국바둑협회는 15일 "14일 오후 녜웨이핑 명예 주석이 중국 베이징 자택에서 지병으로 별세했다"라고 밝혔다.
1952년 중국 허베이성 선저우 태생인 녜웨이핑은 아홉살 때 바둑을 두기 시작해 1975년 중국바둑선수권대회에서 처음 우승했다. 1979년까지 다섯차례 우승한 녜웨이핑은 1982년 9단에 올랐다. 1985년부터 열린 중·일 슈퍼대항전에서 11연승을 거두며 '철의 수문장'으로 불렸고 중국에 바둑 열풍을 일으켰다.
1986년 중국 국가바둑팀 총감독으로 취임한 녜웨이핑 9단은 1989년 1회 응씨배 세계바둑선수권 결승5번기에서 조훈현 9단과 우승컵을 다퉈 국내 바둑팬들에게도 친숙하다.
녜웨이핑 9단은 응씨배 준우승을 비롯해 1990년 3회 후지쓰배와 1995년 6기 동양증권배에서도 준우승해 세계대회 우승과는 인연을 맺지 못했다.
창하오 9단과 구리 9단을 길러내는 등 후학 양성에도 힘썼던 녜웨이핑 9단은 저서로 '내 바둑의 길', '녜웨이핑 자전 100국', '녜웨이핑 전집' 등을 출간했다.
중국 바둑 부흥의 핵심 인물인 녜웨이핑 9단은 국가체육위원회와 중국바둑협회로부터 기성 칭호를 받았으며, 바둑을 좋아하는 중국 시진핑 주석도 공식 석상에서 녜웨이핑 9단과 여러 차례 만나 '중국 바둑의 자존심', '중국 문화의 대표 인물'로 높이 평가한 바 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.