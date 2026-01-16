'또 1위!' 스노보드 최가온, 올림픽 전 마지막 월드컵 예선 1위...경쟁자 클로이 김 부상으로 출전 불발

[스포츠조선 이현석 기자'스노보드 기대주' 최가온(세화여고)이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 전 마지막 월드컵에서 기대감을 키웠다.

최가온은 15일(현지시간) 스위스 락스에서 열린 2025~2026시즌 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 예선에서 96.5점을 기록했다. 32명의 출전 선수 중 가장 높은 점수를 획득한 최가온은 상위 10명에게 주어지는 결선 진출권을 가볍게 확보했다. 결선은 17일 열린다.

스노보드 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기다. 2008년생인 최가온은 지난달 열린 이번 시즌 초반 2개 대회에서 연속 우승을 달성하며 현재 월드컵 하프파이프 여자부 순위에서 1위(200점)를 달려 강력한 올림픽 메달 후보로 떠올랐다. 이달 초 열린 두 차례 월드컵에는 출전하지 않고 숨을 고른 그는 약 한 달 만에 출전한 대회에서 쾌조의 컨디션을 이어가며 시즌 세 번째 우승 희망을 밝혔다.

밀라노-코르티나 대회 개막 전 마지막 월드컵이 열리고 있는 락스는 최가온에게는 아픔이자, 동시의 극복의 장소다. 최가온은 국제무대에서 본격적으로 활약하기 시작한 2024년 1월 락스 월드컵 출전했다가 허리 부상을 당해 수술대에 올랐다. 슬픔 속에서 1년을 재활에 매달린 끝에 지난해 다시 락스에서 열린 대회를 통해 복귀했다. 부상의 기억이 있었지만, 이를 극복하고 동메달을 목에 걸었다. 올해는 예선부터 고득점을 따내며 올림픽 무대를 향한 마지막 실전 점검에 매진했다.

한편 클로이 김은 어깨 부상으로 올 시즌 월드컵에 거의 나서지 않고 있으며, 이번 대회에도 출전하지 않았다. 클로이 김은 최근 소셜 미디어를 통해 올림픽에는 뛸 수 있다고 밝혔다. 부상 관리를 위해 월드컵 경기는 소화가 어려운 상태로 보인다. 이번 대회 남자부에서는 이채운(경희대)이 예선 1조 5위(82.5점)에 오르며 조 6위까지 나설 수 있는 결선에 안착했다. 남자부 결선도 17일 개최된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

