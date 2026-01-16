"UP비트와 함께 TEAM UP 코리아!" '스포츠♥'두나무,대한체육회 후원 계약...유승민 회장 "신뢰, 믿음, 가치의 행정으로 보답"

[스포츠조선 전영지 기자대한체육회가 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무와 핀테크(가상자산 거래) 부문 최상위 후원등급인 공식파트너 후원 협약을 맺었다.
유승민 대한체육회장과 오경석 두나무 대표이사는 15일 서울 송파구 올림픽회관에서 공식파트너 후원 협약식을 가졌다. 대한체육회와 업비트는 이번 협약을 계기로 국가대표 선수단 지원뿐 아니라, 대한민국 스포츠의 지속 가능한 발전을 위한 협력을 본격화하기로 했다. 2026년 2월 2026년 밀라노-코르티나동계올림픽에서 팀코리아 선수단의 사기를 북돋울 응원 영상을 제작, 송출하고, 꿈나무 선수 육성 지원과 스포츠 저변 확대 등 다양한 협력 방안도 함께 모색한다.
업비트는 대한체육회의 1등급 공식파트너로서 대한체육회 휘장 및 공식 후원사 명칭 사용 팀코리아 엠블럼 국가대표 선수단 집합적 초상권 등 다양한 지식재산권을 활용한 마케팅 활동이 가능하며, 핀테크 기업으로서의 기술력과 브랜드 역량을 바탕으로 스포츠와 디지털 금융이 결합된 새로운 형태의 협업을 이어갈 예정이다.
유승민 대한체육회장은 "업비트는 이미 팀코리아 응원 영상 제작을 통해 대한민국 선수단에 진정성 있는 응원을 보내준 든든한 파트너"라면서 "이번 공식 후원 협약을 통해 밀라노-코르티나동계올림픽을 향한 팀코리아 선수단의 도전에 업비트와 함께 힘을 보태고, 스포츠와 디지털 혁신이 만나는 새로운 협업 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다. 오경석 두나무 대표는 "도전하며 세계로 나아가고자 하는 업비트의 여정은 국가대표 선수들의 끊임없는 도전과 맞닿아 있다"면서 "앞으로도 선수단의 도전에 함께하며 국민에게 긍정적인 에너지와 신뢰를 전하겠다"는 의지를 표했다.
한편 두나무와의 협약식 후 유 회장은 SNS를 통해 'K-스포츠의 해' 한국 스포츠의 '키다리아저씨'를 자청한 후원사들을 향한 감사를 전했다. 태극전사들의 밀라노행을 앞두고 14일 우리금융그룹에 이어 15일 두나무 후원 협약까지 굵직한 기업 후원이 이어지고 있다. 특히 두나무는 유 회장의 대한탁구협회장 시절인 2021년 프로탁구리그에 2년간 20억원을 후원하는 등 든든한 파트너십을 이어온 데 이어 대한체육회에도 통큰 후원으로 스포츠 사랑을 이어가고 있다. 유 회장은 "오랜기간 저에게 꾸준한 신뢰와 든든한 지원을 보내주신 두나무에게 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 신뢰와 믿음 그리고 가치를 만들어내는 행정으로 보답하겠습니다. 저희와 함께 K-스포츠의 해를 출발하게되는 우리금융그룹의 후원에도 진심으로 감사드립니다. 두 기업의 지원과 가치에 걸맞는 대한체육회(Team Korea)의 면모로 끈끈한 파트너십으로 보답하겠습니다. 대한체육회는 K-스포츠의 해를 맞이하여 벌써 두 곳의 신규 후원사와 함께 힘찬 출발을 하였습니다. 우리선수들이 더욱더 좋은 퍼포먼스를 낼수 있도록 최선을다해 지원하겠습니다"라고 썼다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com