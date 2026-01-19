"미래의 패럴림픽★ 발굴 프로젝트" 대한장애인체육회, 19~23일 이천선수촌서 '기초종목 동계 스포츠 캠프'

기사입력 2026-01-19 13:15


"미래의 패럴림픽★ 발굴 프로젝트" 대한장애인체육회, 19~23일 이천선…
사진제공=대한장애인체육회

○…대한장애인체육회가 23일까지 장애인 동계 스포츠 저변 확대 및 차세대 동계 패럴림픽 유망주 발굴을 목표로 한 '2025년 기초종목 동계 스포츠 캠프'를 진행한다. 이번 캠프에는 노르딕스키, 스노보드, 알파인스키 등 동계패럴림픽 설상 종목을 중심으로 총 11명의 선수가 참가해 종목 체험과 맞춤형 훈련 프로그램에 참여한다. 캠프 기간 설상 종목 체험 외에도 간이 스포츠 등급분류, 지상훈련프로그램, 멘토링, 리커버리 프로그램 등 다양한 부대 프로그램을 체험한다.

○…대한장애인체육회가 20일 경기도 이천선수촌에서 '2026년 반다비체육센터 실무자 간담회'를 개최한다. 이번 간담회에서는 2025년도 우수체육시설 시상 반다비체육센터 지원사업 안내 반다비체육센터 운영 평가 및 지원방안 연구 안내 등이 진행될 예정이다. 이와 함께 파라스포츠 체험실 및 장애인전용 트레이닝 장비 시설 투어 등 부대행사도 운영된다.

○…대한장애인체육회가 22~23일 서울 올림픽파크텔 아테네홀에서 '2026년도 장애인 생활체육지원 사업 시·도장애인체육회 설명회'를 개최한다. 이번 설명회에는 대한장애인체육회와 시·도장애인체육회 관계자를 비롯해, 유관기관 관계자 등 총 80명이 참석한다. 2025년도 장애인 생활체육지원 사업 성과평가 우수 시·도장애인체육회 인증패 수여 2026년도 장애인 생활체육지원 주요사업 설명 2025년 장애인 생활체육조사 결과 및 2026년 장애인 생활체육지원 사업 시·도장애인체육회 성과평가 의견수렴 등의 프로그램이 진행된다.



