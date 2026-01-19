"친구야, 다음 세상에서 다시 바둑 한판 두자"…조훈현, '영원한 라이벌' 中 녜웨이핑 영결식 참석

[스포츠조선 윤진만 기자한국 바둑 전설 조훈현 9단이 지난 14일 별세한 중국 바둑 영웅 녜웨이핑 9단의 영결식에 참석해 고인의 마지막 길을 배웅했다.
지난 18일 오전 8시(현지시각), 중국 베이징 바바오산 빈의관 동례당에서 녜웨이핑 9단의 영결식이 엄수됐다. 영결식에는 조훈현 9단을 비롯해 한국기원 양재호 사무총장, 홍민표 바둑 국가대표 상비군 감독 등 한국 조문단이 참석해 고인을 추모했다.
한국기원에 따르면, 이날 장례식장 앞에는 눈 내리는 영하의 날씨에도 불구하고 고인을 추모하기 위해 모여든 바둑 팬들과 관계자들의 행렬이 수백미터가량 이어졌다.
조훈현 9단은 중국 현지 언론과의 인터뷰에서 "지난해 3월 싱가포르에서 만났을 때만 해도 건강해 보였는데 갑작스러운 비보에 큰 충격을 받았다"며 "40~50년을 함께한 친구를 잃어 마음이 너무나 아프다"고 비통한 심정을 전했다. 이어 "부디 그곳에서는 아프지 말고 편안하게 쉬길 바란다. 다음 세상에서 다시 만나 바둑 한 판 두자"라고 애틋한 작별 인사를 남겼다.
조훈현 9단과 녜웨이핑 9단은 1980년대 세계 바둑의 패권을 놓고 치열하게 경쟁하며 한중 바둑의 황금기를 이끈 주역들이다. 특히 1989년 제1회 응씨배 결승에서 펼쳐진 두 사람의 세기의 대결은 지금까지도 바둑 팬들에게 회자되는 명승부로 남아있다.
엄숙한 분위기 속에서 진행된 이날 영결식에는 창하오 중국위기협회 주석, 구리 9단 등 녜웨이핑의 제자들과 중국 바둑계 주요 인사들이 자리를 지키며 한 시대를 풍미한 거장의 마지막을 함께했다. 또한 시진핑 주석의 동생인 시위안핑 등 각계 유력 인사들도 빈소를 찾아 애도를 표했다.
한편, 중국 바둑의 영웅으로 불리는 녜웨이핑 9단은 1980년대 중일 슈퍼대항전에서 일본의 초일류 기사들을 연파하며 '철의 수문장'으로 불렸다. 2013년 직장암 수술 후에도 왕성한 활동을 이어오다 최근 병세가 악화되어 지난 14일 향년 74세를 일기로 별세했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com