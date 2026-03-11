이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "비싼 옷"

기사입력 2026-03-11 11:20


이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이동휘가 MBC '나 혼자 산다'의 품바룩에 대해 해명한다.

11일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '[선공개] 유퀴즈 최초 공개! 동휘의 '품바 룩' 해명 타임 그리고 단종 박지훈 때문에 난처해진 사연?' 영상이 업로드 됐다.

이날 유재석은 "이동휘 씨가 최근에 '나 혼자 산다'에 나왔다가 '품바옷'이 화제가 됐다. '저건 패션이다' '아니다' 이게 뜨겁다"라 말을 꺼냈다.

이어 그만큼 화제가 됐다는 거다. 요즘은 이런 이슈를 선점하는 거 굉장히 어렵다. 이건 복이다"라면서도 웃음을 감추지 못했다.

'두쫀쿠' '관악산' '왕사남'에 이은 요즘 4대 화제, '품바옷'에 이동휘는 "제가 해명을 좀 해야겠다"라 했다.


이동휘, '품바룩' 논란 해명...알고보니 700만원짜리 초고가 패션 "…
유재석은 해당 '품바옷'에 대해 "무지하게 비싼 옷이더라"라 했다. 실제로 구매 예상가는 700만 원 상당이라고.

이동휘는 "물론 비싼 옷은 맞다. 사실 오늘도 '유퀴즈' 제작진들이 '혹시 품바를 뛰어넘는 옷이 있냐'고 해서 갈등을 했다. 어머니께서 만류하시더라. '재석이 형 옆에서 특히 민폐 끼치지 말라'고 하셨다"며 너스레를 떨었다.

이번에 나올 영화세어 '왕 역할'을 한다는 이동휘에 유재석은 "요즘 단종 붐인데"라고 반가워 했다. 최근 천만 관객을 돌파하며 흥행한 영화 '왕과 사는 남자'의 단종에 대해 이야기 한 것.


이동휘는 "공교롭게도 전혀 의도한 건 아니다. 어쩌다 보니까 시기적으로 겹치게 됐는데 근데 '왕사남'에서 박지훈 씨가 진짜 메소드 연기를 하셨더라. 그래서 상당히 지금 난처한 상황이다"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.