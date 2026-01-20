"K-클린스포츠의 자부심" KADA, 밀라노올림픽X패럴림픽에 국제도핑검사관 동계올림픽 역대 최다 11명 파견[공식발표]
[스포츠조선 전영지 기자한국도핑방지위원회(이하 KADA)가 2026년 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽·패럴림픽에 KADA 소속 국제도핑검사관(International Doping Control Officer, IDCO) 11명을 파견한다.
이번 대회에 파견되는 KADA 국제도핑검사관은 체조 국가대표 출신 김나라 KADA 선수위원장을 포함해 총 11명으로 7명(곽상수, 김나라, 김현주, 박지은, 이건, 장윤희, 정민수)은 올림픽, 1명(이규녕)은 패럴림픽에 배치되고 나머지 3명(이상규, 이영길, 한은숙)은 올림픽과 패럴림픽 양 대회의 도핑관리 프로그램 운영 지원에 나선다.
파견되는 검사관 전원은 국제검사기구(ITA) 인증을 받은 국제도핑검사관으로, 대회 기간 동안 선수촌 및 경기장에 배치돼 선수 시료채취 등 도핑관리 관련 주요 업무를 수행하게 된다.
KADA는 2018년 평창동계올림픽·패럴림픽을 비롯한 국내 개최 국제종합경기대회를 통해 도핑관리 분야의 전문성과 노하우를 축적해 왔다. 2020년 도쿄하계올림픽·패럴림픽에는 8명, 2022년 베이징동계올림픽·패럴림픽에는 6명, 2024년 파리하계올림픽·패럴림픽에는 하계올림픽 역대 최다인 13명의 도핑관리 전문인력을 파견하며 역할을 수행해 왔다.
특히 이번 대회는 동계올림픽·패럴림픽 역대 최다 인원인 11명의 도핑검사관을 파견함으로써 대한민국 도핑관리 시스템의 국제적 위상 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.
IDCO로 파견되는 곽상수 도핑검사관은 "올림픽이라는 세계 최고 수준의 무대에서 도핑검사를 수행하게 돼 큰 책임감을 느낀다. 선수 권리를 존중하면서도 국제 기준에 따라 공정하고 엄정한 검사를 통해 대
회 신뢰도를 높이는 데 기여하겠다"는 각오를 전했다.
김일환 KADA 사무총장은 "국제도핑검사관 파견은 대한민국이 글로벌 스포츠 공동체의 일원으로서 공정한 경쟁 질서를 지키기 위해 책임을 다하고 있음을 보여주는 중요한 사례"라면서 "이번 파견을 계기로 대한민국 도핑방지 인력의 전문성과 역량을 국제사회에 다시 한번 입증하게 될 것"이며 K-클린스포츠의 자부심을 전했다
