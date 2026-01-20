'리더' 강동궁이 끝냈다! SK렌터카의 반격...3차전서 하나카드에 4대1 승리 '파이널 전적 1승2패'

최종수정 2026-01-20 17:16

사진제공=PBA

사진제공=PBA

[고양=스포츠조선 박찬준 기자SK렌터카가 반격에 나섰다.

SK렌터카는 20일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 하나카드와의 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026' 포스트시즌 파이널(7전 4선승제) 3차전에서 세트스코어 4대1 승리를 거뒀다. 전날 1, 2차전에서 모두 패한 SK렌터카는 3차전에서 승리하며 반격의 서막을 알렸다.

전날의 아쉬움을 만회하듯 SK렌터카는 초반부터 하나카드를 강하게 밀어붙였다. 1세트에서 에디 레펀스(벨기에)-응오딘나이(베트남)이 무라트 나지 초클루(튀르키예)- 응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 11-8(6이닝)로 제압했다. 레펀스-응오딘나이는 1, 2차전에 이어 3차전에서도 우위를 보였다.

2세트에서 강지은-조예은이 김가영-사카이 아야코(일본)를 잡았다. 한때 0-5까지 끌려갔지만 강지은의 공격이 살아나며 추격했고, 7-8에서 조예은이 2점을 더하며 9-8(8이닝) 짜릿한 역전승에 성공했다.기세를 탄 SK렌터카는 3세트에서 레펀스가 Q.응우옌의 막판 추격을 뿌리치고 15-12로 승리하며, 승기를 잡았다.

하나카드는 그대로 물러서지 않았다. 4세트에서 김병호-김진아가 조건휘-히다를 9-4(4이닝)로 꺾었다. 마지막 5세트. '리더' 강동궁이 초클루를 상대로 2이닝에서 하이런 11점을 터뜨리며 15-0(2이닝) 완승을 거두며 경기를 마무리했다.

4차전은 같은 날 밤 9시30분에 열린다. SK렌터카는 지금까지 펼쳐진 5번의 파이널 중 단 1번 밖에 없는, 1, 2차전 패배 후 역전 우승에 도전한다.


고양=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

