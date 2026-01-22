"밀라노 하늘에 태극기를!" 오늘 올림픽 선수단 출정 결단식...문체부X대한체육회,태극전사 최상 경기력 위한 스포츠과학X '집밥' 도시락 등 폭풍지원

최종수정 2026-01-22 09:47

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 피겨 대표 이해인, 신지아. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 미디어데이 참석 대표 선수들. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/

[스포츠조선 전영지 기자]"밀라노·코르티나 하늘에 태극기를!"

문화체육관광부(이하 문체부)와 대한체육회가 22일 오후 3시 서울 올림픽파크텔 올림피아홀에서 '2026 밀라노코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식'을 개최한다.

이번 결단식에는 최휘영 문체부 장관이 결단식 현장을 직접 찾아 대한민국 선수단을 격려하는 가운데 쇼트트랙, 스피드스케이팅, 봅슬레이·스켈레톤, 스키, 스노보드, 컬링 종목 국가대표와 유승민 대한체육회장, 이수경 선수단장(대한빙상연맹 회장)을 포함한 대한체육회 임원 및 종목단체 관계자 약 100명이 참석할 예정이다.


7일 진천선수촌에서 2026 국가대표 훈련개시식이 열렸다. 격려사를 하고 있는 문화체육관광부 최휘영 장관. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 격려금 받고 있는 이수경 선수단장. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 질문에 답하고 있는 쇼트트랙 최민정. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 포부를 밝히고 있는 피겨 대표 차준환. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/
이번 동계올림픽은 2월 6~22일 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초 일원에서 열린다. 대한민국 선수단은 6개 종목 선수 69명, 임원 59명 등 약 140명 규모로 참가할 예정이며 베이징올림픽 금메달 2개보다 좋은 성적, 금메달 3개 이상을 목표로 삼고 있다. 최민정, 김길리 등 에이스들이 건재한 쇼트트랙과 '앙팡테리블' 최가온, 이채운(스노보드), 이승훈(스키) 등이 날아오를 설상 종목, '5G' 여자컬링 대표팀 등에 금빛 낭보를 기대하고 있다. 선수단 본단은 1월 30일에 출국해 2월 23일 귀국한다.


2026 밀라노-코르티나 동계올림픽을 앞둔 스노우보드 국가대표 최가온. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.6/

7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다. 질문에 답하고 있는 빙상 스피드 김민선. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/
한편 문체부는 선수단의 안전한 대회 참가를 지원하기 위해 관계기관과의 긴밀한 협력체계를 구축했다. 김대현 문체부 제2차관을 단장으로 외교부와 대테러센터, 통일부, 질병청 등과 합동으로 관계기관 준비단을 운영하고 있다. 대회가 열리는 현지에서는 대한체육회와 함께 선수단 종합상황실을 구성·운영하며 대회 기간 선수단을 밀착 지원할 계획이다.

문체부와 대한체육회는 대회 기간 중 발생할 수 있는 각종 위기 상황에 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 위기 대응 매뉴얼을 수립·운영중이다. 변경된 종목별 경기 규정에 대한 사전 교육을 시행하고, 오심 발생시 대응체계에 대한 종목별 지침도 배포했다. 국가 상징 관련 오류, 선수 부상 등 돌발 상황에 대비하기 위해 관계 부처와 합동 대응체계도 협의했다.

문체부와 대한체육회는 지난해 7월부터 '2026년 밀라노-코르티나 팀 업 코리아(TeamUp KOREA)' 사업을 통해 맞춤형 훈련 장비와 국외 훈련, 국제대회 참가를 지원했다. 이와 함께 스포츠 정신의학 전문의를 통한 심리 상담 지원을 확대하고, 스포츠 의·과학 기반 밀착 관리, AI를 활용한 경기력 통합 분석 등 과학적·체계적인 지원을 병행중이다. 동계올림픽 D-30 미디어데이 현장에서 '신 빙속여제' 김민선이 직접 "우리가 받고 있는 스포츠과학 지원은 이제 선진국에 견줘도 밀리지 않는다"고 말했을 정도로 선수들의 만족도도 높다.

또 빙상, 설상 종목이 분산개최되는 만큼 이번 대회는 밀라노, 코르티나, 발텔리나 등 각 종목 경기장 각각에 선수단의 현지 적응과 경기력 유지를 돕기 위한 급식지원센터를 운영한다. 2월 6~22일 약 3500식 규모의 한식 도시락을 제공해 선수들이 '집밥'의 밥심으로 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 지원할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 "'밀라노-코르티나담페초'의 빙판과 설원에서 대한민국 선수단이 안전하게, 그리고 씩씩하게 자신의 경기를 치르길 바란다. 세계 무대에서 그동안의 노력과 여정을 마음껏 보여주길 국민과 함께 응원하겠다"는 메시지를 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

