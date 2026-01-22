"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이용석-백혜진" 미리 보는 패럴림픽,전국장애인동계체전 27~30일 강원도서 열린다[공식발표]

휠체어 믹스드더블 컬링 국가대표 백혜진-이용석조가 윤경선 대한장애인컬링협회장, 박길우 감독과 파이팅을 외치는 모습 . 사진제공=대한장애인체육회
[스포츠조선 전영지 기자]"미리 보는 밀라노-코르티나 동계패럴림픽!
대한장애인체육회가 주최하고 강원특별자치도가 주관하는 제23회 전국장애인동계체육대회(이하 동계체전)가 27~30일 강원 일원에서 개최된다. 총 7개 종목(알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리스키, 바이애슬론, 아이스하키, 컬링, 빙상(쇼트트랙))에 전국 17개 시도 선수단 총 1127명(선수 486명, 임원 및 관계자 641명)이 참가한다.
이번 동계체전은 미리 보는 밀라노-코르티나패럴림픽(3월 6~15일)이다. 3월 태극마크를 달고 패럴림픽에 나설 각 종목 국가대표 선수들이 각 시도의 명예를 걸고 총출동한다. 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에 출전하는 '세계랭킹 1위' 휠체어컬링 믹스더블 국가대표 '200%' 백혜진(42·경기), 이용석(41·경기)조를 비롯 알파인스키 활강 종목 '세계랭킹 3위' 최사라(22· 서울), 지난해 FIS 파라크로스컨트리 세계선수권 첫 금메달에 이어 최근 독일 핀스터라우 월드컵서도 금메달을 목에 건 '스마일 철녀' 김윤지(19·서울)의 레이스도 미리 확인할 수 있다.
한편 2024년 3월 대한장애인체육회, 강원특별자치도, 도의회, 도교육청은 2025년부터 5년간 동계체전 전 종목을 강원에서 개최하는 협약을 맺었다. 지난해 이어 두 번째로 열리는 대회에선 보다 체계적이고 안정적인 대회운영이 기대된다. 이번 대회의 경기 일정과 결과는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 주요 경기는 KBS와 대한장애인체육회 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com