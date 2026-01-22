"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이용석-백혜진" 미리 보는 패럴림픽,전국장애인동계체전 27~30일 강원도서 열린다[공식발표]

기사입력 2026-01-22 10:39


"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이…
파라크로스컨트리-바이애슬론 국가대표 김윤지 사진제공=대한장애인체육회

"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이…
파라 알파인 스키 세계 랭킹 3위 최사라. 사진제공=대한장애인체육회

"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이…
휠체어 믹스드더블 컬링 국가대표 백혜진-이용석조가 윤경선 대한장애인컬링협회장, 박길우 감독과 파이팅을 외치는 모습 . 사진제공=대한장애인체육회

[스포츠조선 전영지 기자]"미리 보는 밀라노-코르티나 동계패럴림픽!

대한장애인체육회가 주최하고 강원특별자치도가 주관하는 제23회 전국장애인동계체육대회(이하 동계체전)가 27~30일 강원 일원에서 개최된다. 총 7개 종목(알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리스키, 바이애슬론, 아이스하키, 컬링, 빙상(쇼트트랙))에 전국 17개 시도 선수단 총 1127명(선수 486명, 임원 및 관계자 641명)이 참가한다.


"'스마일 철녀'金윤지X'세계3위 스키어'최사라, '세계1위 혼성컬링'이…
이번 동계체전은 미리 보는 밀라노-코르티나패럴림픽(3월 6~15일)이다. 3월 태극마크를 달고 패럴림픽에 나설 각 종목 국가대표 선수들이 각 시도의 명예를 걸고 총출동한다. 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에 출전하는 '세계랭킹 1위' 휠체어컬링 믹스더블 국가대표 '200%' 백혜진(42·경기), 이용석(41·경기)조를 비롯 알파인스키 활강 종목 '세계랭킹 3위' 최사라(22· 서울), 지난해 FIS 파라크로스컨트리 세계선수권 첫 금메달에 이어 최근 독일 핀스터라우 월드컵서도 금메달을 목에 건 '스마일 철녀' 김윤지(19·서울)의 레이스도 미리 확인할 수 있다.

한편 2024년 3월 대한장애인체육회, 강원특별자치도, 도의회, 도교육청은 2025년부터 5년간 동계체전 전 종목을 강원에서 개최하는 협약을 맺었다. 지난해 이어 두 번째로 열리는 대회에선 보다 체계적이고 안정적인 대회운영이 기대된다. 이번 대회의 경기 일정과 결과는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 주요 경기는 KBS와 대한장애인체육회 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.