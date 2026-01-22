유승민 대한체육회장 밀라노行 직전 진천선수촌 현장 방문 최종 준비상황 점검+아시안게임 대비 지도자 간담회[공식발표]

기사입력 2026-01-22 14:54


유승민 대한체육회장 밀라노行 직전 진천선수촌 현장 방문 최종 준비상황 점…

유승민 대한체육회장 밀라노行 직전 진천선수촌 현장 방문 최종 준비상황 점…

유승민 대한체육회장이 밀라노-코르티나 동계올림픽 선수단 결단식에 앞서 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해 최종 준비 상황을 점검하고, 2026년 아이치-나고야아시안게임 준비를 위한 지도자 간담회를 진행했다.

22일 진행된 방문 일정은 동계올림픽을 앞두고 훈련 및 선수 지원 체계를 현장에서 집중 점검하는 한편, 아시안게임을 대비한 종목별 준비 현황을 함께 살피는 등 올해 개최될 국제종합대회를 대비한 현장 중심 행정의 일환이다.

유승민 회장은 밀라노-코르티나동계올림픽과 관련해 종목별 훈련 및 경기력 향상 현황 스포츠 과학·의무·트레이닝 등 선수 지원 체계 현지 적응을 고려한 컨디션 관리 및 회복 지원 급식·생활 지원을 포함한 선수지원에 대한 대책 전반을 보고받고, 훈련시설과 지원 인프라를 직접 확인했다.

아울러 9월 아이치-나고야아시안게임을 준비하는 지도자들과 간담회를 갖고 종목별 훈련 여건 및 지원 체계 중·장기 경기력 향상 방향 등에 대한 현장 의견을 청취했다.

유승민 대한체육회장은 "K-스포츠의 경쟁력은 현장에서 완성된다. 선수들이 훈련과 경기에만 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 현지에서도 체계적인 지원이 이어지도록 끝까지 챙기겠다"고 약속했다. .

대한체육회는 이번 점검 및 간담회 결과를 토대로 동계올림픽과 아시안게임을 연계한 선수 지원 체계를 종합 점검하고, 국제대회 준비에 만전을 기할 방침이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

2.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

3.

차은우 측, 200억 탈세 의혹 해명 "모친 설립 법인이 쟁점, 적극 소명할 것" [전문]

4.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

5.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

4.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

4.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.