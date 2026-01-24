'올림픽 최종 점검' 피겨 차준환, 4대륙선수권 쇼트 6위...아쉬웠던 점프 실수

[스포츠조선 이현석 기자]피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 앞둔 마지막 국제 대회에 나섰다.
차준환은 24일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 4대륙선수권대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술 점수(TES) 46.94점, 예술점수(PCS) 42.95점, 감점 1점, 총점 88.89점으로 전체 6위를 기록했다.
차준환은 쇼트프로그램 '레인 인 유어 블랙 아이즈'(Rain in your black eyes)에 맞춰 연기를 시작했고, 첫 과제인 쿼드러플 살코를 완벽하게 수행했다. 수행점수(GOE) 3.46점을 챙기며, 완벽한 점프를 선보였다.
하지만 두 번째 과제였던 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프를 시도하는 과정에서 착지 순간 중심을 잃고 넘어졌다. GOE가 2.95점이 깎였다. 이후 차분하게 다시 연기를 이어간 차준환은 플라잉 카멜 스핀(레벨4) 이후 후반부 첫 과제인 트리플 악셀에서는 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나왔으나, 큰 감점은 없었다. 체인지 풋 싯 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 연기하며 마무리했다.
함께 출전한 이재근(수리고)은 82.25점으로 7위, 김현겸(고려대)은 67.50점으로 17위에 올랐다.
상위권에는 일본 선수들이 자리했다. 밀라노 올림픽에 출전하는 미우라 가오가 98.59점으로 쇼트프로그램 1위에 자리했다. 뒤이어 도모노 가즈키(97.19점), 야마모토 소타(94.68점)가 2, 3위를 차지했다. 3위 야마모토 소타와 차준환의 격차는 5.79점이다. 차준환은 25일 프리스케이팅에서 밀라노 올림픽을 앞두고 국제 대회 최종 점검을 위해 역전에 도전할 예정이다.