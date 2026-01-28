챔피언 정성직, 설욕전 겸 2차 방어전… 랭킹 1위 장동민과 재격돌

기사입력 2026-01-28 17:53


장동민(왼쪽)과 정성직. 사진제공=MAX FC

장동민(왼쪽)과 정성직. 사진제공=MAX FC

장동민(왼쪽)과 정성직. 사진제공=MAX FC

[스포츠조선 권인하 기자]챔피언 정성직이 설욕전을 겸한 2차 방어전에 나선다. 랭킹 1위 장동민과 재격돌을 한다.

오는 3월 14일 전북 익산실내체육관에서 열리는 'MAX FC 31 IN 익산' 대회의 메인 이벤트가 슈퍼미들급(-85㎏) 챔피언 정성직(35·서울PT365)의 2차 타이틀 방어전으로 최종 확정됐다.

정성직은 슈퍼미들급 랭킹 1위인 도전자 장동민(25·팀매드 본관)을 상대로 챔피언 벨트 사수에 나선다.

MAX FC 챔피언인 정성직은 탄탄한 경기 운영과 정확한 아웃복싱을 무기로 오랜 기간 MAX FC를 대표해 온 파이터다. 정성직은 꾸준한 방어전을 통해 본인의 타이틀을 공고히하면서도, 한편으로는 윗체급 강자들과의 승부에도 망설임 없는 모습을 보여주면서 체급 내 최정상 선수로 완전히 자리매김했다. 이번 경기는 챔피언으로서의 입지를 다시 한번 공고히 하면서, 사실상 MAXFC 전 체급 내 최강자로 우뚝 설 수 있는 중요한 무대가 될 전망이다.

도전자 장동민은 현재 헤비급과 슈퍼미들급 랭킹 1위를 유지하고 있는 신흥 강자다. 지난해 열린 'MAX FC 30' 대회에서 헤비급에서 체급을 낮춰 -85㎏에 도전해 당시 챔피언 정성직과 논타이틀 매치로 맞붙어 3라운드 3-0 판정승을 거두며 강렬한 인상을 남긴 바 있다. MAX FC에서 만 총 전적 9전 9승 5KO라는 압도적인 성적을 기록하고 있는 강자다.


장동민(푸른색 트렁크)과 정성직. 사진제공=MAX FC

장동민(푸른색 트렁크)과 정성직. 사진제공=MAX FC
당시 경기는 정성직의 특유의 아웃복싱과 장동민의 강력한 펀치·킥 콤비네이션 압박이 맞부딪히는 양상으로 전개됐다. 1,2라운드는 근소하게 장동민이 앞섰고, 3라운드 들어 정성직이 강력한 펀치 공격으로 반격에 나섰지만 장동민의 끈질긴 압박을 끝내 넘어서지 못했다.

이번 타이틀전은 연전연승의 상승세를 보이고 있는 젊은 도전자와 경험이 풍부한 베테랑 챔피언이 맞붙는 대결로, 세대교체가 여부가 격투 관계자들 뿐만 아니라 팬들에게도 초미의 관심사로 떠올랐다. 한편으로, 현 챔피언 정성직에게는 설욕전을 통해 본인의 가치를 다시 한번 일으켜 세울 수 있는 기회라는 점에서도 그 귀추가 주목된다.

MAX FC 이용복 대표는 "정성직은 오랜 기간 MAX FC를 대표해 온 챔피언이며, 이번 경기는 그의 2차 타이틀 방어전이라는 점에서 의미가 크다. 장동민은 이미 논타이틀 경기에서 챔피언을 꺾은 강력한 도전자다. 두 선수의 스타일이 극명하게 갈리는 만큼 팬들이 충분히 만족할 수 있는 명승부가 될 것이라 확신한다"고 밝혔다.


한편 'MAXFC 31 IN 익산'은 익산실내체육관 특설링에서 진행되며, 프로, 세미프로, 아마추어 경기가 함께 편성돼 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

◇MAXFC 31 IN 익산

2026년 3월 14일 (토) 7시 맥스리그 31

전북 익산시 익산실내체육관

TV IB-SPORTS , 유튜브 채널 MAXFC

[-70kg 챔피언1차방어전] 김준화(병점코비짐) VS 권기섭(안양IB짐)

[-85kg 챔피언2차방어전] 정성직(서울PT365) VS 장동민(팀매드본관)

